Устала уставать

Соня Артюшина живет с мамой в городе Бийске Алтайского края. У девочки грудопоясничный сколиоз 4-й степени. Многолетнее консервативное лечение не помогло — Соне нужна операция, даже две. Их можно провести по щадящей технологии VBT (Vertebral Body Tethering) — устранить деформацию, используя гибкий шнур-корд, сохраняющий подвижность позвоночника. Такие операции проводят в московском Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова. Но нужна наша помощь: для Сони и ее мамы сумма в 1,4 млн руб. за лечение неподъемна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Соня устает от любой нагрузки. Спина сильно искривлена — в районе груди вправо, ниже — в другую сторону — и постоянно болит

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Соня устает от любой нагрузки. Спина сильно искривлена — в районе груди вправо, ниже — в другую сторону — и постоянно болит

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

У Сони на спине мозоли от корсета Шено. Жесткого приспособления, которое девочка носила постоянно три года, почти не снимая. Спала в корсете, ходила в нем на занятия в общеобразовательную и художественную школы, гуляла с друзьями, выполняла обязанности старосты в классе. Вела вполне обычную жизнь активного ребенка.

Только мама Сони Марина знает, что дочке приходилось нелегко: корсет натирал до крови, давил во время ночного сна. Летом в нем было невыносимо жарко, а зимой — холодно.

— Дочка почти не жаловалась, терпела,— рассказывает Марина.— Когда начала носить корсет, я боялась, что не получится у нее, не выдержит, но нет, справилась.

Артюшины надеялись, что корсет остановит искривление Сониной спины. Каждые три месяца ездили на коррекцию в Барнаул, в корсетный центр — три часа на поезде от Бийска в один конец. Неукоснительно соблюдали другие рекомендации врачей: Соня ходила на массаж, плавание, магнитотерапию, занималась лечебной гимнастикой. Но сколиоз прогрессировал.

Соня начала сутулиться в одиннадцать лет. Тогда врачи поставили диагноз «сколиоз 2-й степени», а через полгода у девочки зафиксировали уже 3-ю степень искривления. Соня стала быстрее утомляться от любых занятий. И тогда в ее жизни появился корсет. На полгода она перешла на домашнее обучение, пока привыкала к корсету, но потом все-таки вернулась в класс — не хватало общения со сверстниками. Соня открытая и приветливая, в школе ее знают почти все: и учителя, и ученики.

Большая проблема девочки — она очень устает от любой нагрузки. Спина сильно искривлена — в районе груди вправо, ниже — в другую сторону — и постоянно болит. Мучает одышка.

В прошлом году Соня с отличием окончила художественную школу, куда поступила в шесть лет. Она рисовала все, что видела вокруг, это занятие приносило большую радость. Но к окончанию художки девочке было тяжело заниматься: приходилось много сидеть. Пока она не рисует больше. «Нарисовалась»,— грустно улыбается Соня.

Однако о своей дипломной работе, посвященной Ван Гогу, любимому художнику, рассказывает с воодушевлением. Соня окончила отделение моделирования одежды, и созданная ею коллекция содержит мотивы полотен великого голландского живописца. Может быть, надеется девочка, когда-нибудь удастся увидеть пейзажи, которые Ван Гог запечатлел в «Звездной ночи». Но пока у Сони есть более актуальная задача — операция на позвоночнике.

О том, что операция жизненно необходима, врачи сообщили Артюшиным в 2022 году — очередной рентген показал, что сколиоз достиг 4-й степени. Марина узнала, что в Москве принимает хирург Сергей Колесов, применяющий технологию VBT, которая позволяет корректировать деформацию позвоночника с помощью динамической конструкции, сохраняя его гибкость. Колесов принял Соню в январе 2023 года и рекомендовал двухэтапную операцию: сначала на грудном, а через месяц-полтора — на поясничном отделе позвоночника. Государство такое лечение не оплачивает.

Артюшины очень ждут операции.

— Мне страшновато, конечно,— честно говорит Соня.— Но я стараюсь относиться к этому как к одному из этапов моей жизни, который надо принять.

Соня устала уставать. Давайте ей поможем.

Для спасения Сони Артюшиной не хватает 785 192 руб. Заведующий отделением патологии позвоночника НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова Сергей Колесов (Москва): «У Сони грудопоясничный сколиоз самой тяжелой, 4-й степени. Без хирургического вмешательства деформация позвоночника будет нарастать, на этом фоне возможно нарушение функций внутренних органов, появится сердечно-легочная недостаточность. Девочке необходимо хирургическое лечение в два этапа с использованием технологии VBT, которая позволит устранить искривление и сохранит подвижность позвоночника. После восстановления Соня сможет жить полной жизнью». Стоимость операции 1 406 192 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 600 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Алтай» соберут 21 тыс. руб. Не хватает 785 192 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Соню Артюшину, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Сони — Марины Юрьевны Артюшиной. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Наталья Волкова, Алтайский край