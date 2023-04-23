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Коммерсантъ FM
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Бывший депутат Госдумы не отчитался по кредитам

Евгения Трепова обвиняют в растрате средств его банка

Как стало известно «Ъ», Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела в отношении экс-депутата Госдумы Евгения Трепова, обвиняемого в растрате средств обанкротившегося костромского Конфидэнс-банка, собственником и председателем совета директоров которого он являлся. Вместе с ним перед судом предстанут бывшие и. о. предправления этого кредитного учреждения Светлана Гермогенова и гендиректор банка Александр Зуев.

Евгений Трепов

Евгений Трепов

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

Евгений Трепов

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

С заявлениями в правоохранительные органы о махинациях в костромском Конфидэнс-банке временная администрация и Центробанк обратились уже через месяц после отзыва у кредитного учреждения лицензии. Ее банк лишился в апреле 2018 года из-за использования в своей деятельности «рискованной бизнес-модели, ориентированной на обслуживание интересов основного собственника». В том числе и из-за этого, по мнению регулятора, на балансе кредитного учреждения сформировался значительный объем активов неудовлетворительного качества.

Кроме того, Конфидэнс-банк, считают в Центробанке, проводил еще и сомнительные транзитные операции. Вкладчикам кредитное учреждение задолжало 4,3 млрд руб. На данный момент большая часть этой суммы им уже возвращена.

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которое впоследствии было переквалифицировано на особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ), СКР возбудил лишь в октябре 2021 года. Еще почти год оно расследовалось в отношении неустановленных лиц.

Всех фигурантов задержали в августе 2022 года, первой — бывшую и. о. предправления Конфидэнс-банка Светлану Гермогенову, которая после краха кредитного учреждения устроилась на работу директором костромского ООО «Лидер-Сервис», специализировавшегося на торговле легковыми автомобилями. Там же в Костроме был задержан и бывший гендиректор банка Александр Зуев. Уже через месяц после отзыва у Конфидэнс-банка лицензии он учредил ООО «Нефтьинвест», занимавшееся арендой недвижимости.

А вот главного фигуранта — экс-депутата Госдумы, бывшего собственника и председателя совета директоров Конфидэнс-банка Евгения Трепова — оперативники ГУЭБиПК МВД встретили прямо у трапа самолета в аэропорту Адлера. В Сочи бывший парламентарий, по его словам, прибыл на переговоры с партнерами по бизнесу. Однако у полицейских была информация, что господин Трепов планировал выехать из России. Подкреплялась эта версия еще и тем, что на повестки следователя Евгений Трепов не реагировал, а на телефонные звонки не отвечал. В итоге обвинение ему предъявили заочно, а потом объявили в федеральный розыск. После задержания всех фигурантов отправили в Москву.

Свой банк 53-летний господин Трепов основал в 1990 году. С 2000 года банкир активно включился в политическую жизнь страны. Он несколько раз избирался депутатом Костромской областной думы, а с 2003 по 2007 год являлся депутатом Госдумы. В 2014 году господина Трепова исключили из партии «Единая Россия» по компрометирующим основаниям — за отказ декларировать свои доходы в качестве депутата облдумы.

Изначально под стражу Басманный райсуд взял только Светлану Гермогенову. Об аналогичной мере пресечения следствие ходатайствовало и в отношении обвиняемых Трепова и Зуева. Но суд ограничился домашними арестами, под который вскоре перевел и госпожу Гермогенову.

По данным «Ъ», смягчение меры пресечения Светлане Гермогеновой было связано с тем, что она пошла на сотрудничество со следствием и якобы дала показания на соучастников.

На допросы к следователю обвиняемые все это время ездили самостоятельно из Костромы, где и отбывают назначенную судом меру пресечения.

По данным СКР, схема хищений из Конфидэнс-банка использовалась стандартная — выдача ничем не обеспеченных кредитов подконтрольным участникам махинаций шести фирмам-однодневкам с дальнейшим выводом средств по фиктивным сделкам.

Из материалов дела следует, что виновность предполагаемого организатора вывода средств Евгения Трепова подтверждается показаниями не только сообщников, но и свидетелей, «изобличивших его в инкриминированном деянии». Сам он, по данным «Ъ», своей вины не признает.

Из показаний бывшего депутата и банкира следует, что никакого ущерба по этому делу нет, поскольку все выданные кредиты на момент возбуждения уголовного дела якобы были погашены.

Олег Рубникович

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