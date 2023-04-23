Чем известен депутат Николай Борцов

23 апреля скончался депутат Госдумы Николай Борцов. Подробности его биографии — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Борцов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Николай Борцов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Борцов Николай Иванович родился 8 мая 1945 года в городе Лебедянь Липецкой области. В 1969 году окончил Мичуринский технологический техникум по специальности «оборудование предприятий консервной промышленности», в 1980 году — Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «планирование промышленности».

В 16 лет начал работать грузчиком на макаронной фабрике. После службы в армии стал слесарем на винном заводе в Лебедяни. По окончании техникума устроился на инструментальный завод, где прошел путь до начальника цеха. В 1981 году возглавил консервный завод «Лебедянский» и сделал предприятие одним из крупнейших производителей соков в России. К 2003 году завод занимал третье место в РФ по объему производства соков (бренды «Тонус», «Я», «Фруктовый сад» и др.).

В 2003 году был избран в Госдуму по одномандатному округу, в 2007, 2011, 2016 и 2021 годах переизбирался от «Единой России». В 2004 году вместе с сыном основал благотворительный Фонд Борцовых, который финансировал восстановление и реставрацию храмов, помогал ветеранам войны и детским учреждениям, выделял средства на поддержку науки и образования. В 2008 депутат и его партнеры продали 75,53% ОАО «Лебедянский» компании PepsiCo за $1,36 млрд. В 2022 году был включен в западные санкционные списки за поддержку спецоперации в Украине.

Награжден орденами Почета и Дружбы. Заслуженный работник пищевой промышленности. Женат, есть сын и дочь.