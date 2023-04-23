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Коммерсантъ FM
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Умер депутат Госдумы Николай Борцов

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Николай Борцов умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. Господин Артамонов не сообщил причины смерти.

Николай Борцов

Николай Борцов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Николай Борцов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Николай Борцов родился 8 мая 1945 года в городе Лебедянь Липецкой области. В 1969 году окончил Мичуринский технологический техникум, после чего служил в армии и работал на заводах в Лебедяне.

В 1980 году окончил Всесоюзный заочный финансово-экономический институт. В 1981 году его назначили директором консервного завода «Лебедянский». В 1992 году господин Борцов стал гендиректором ОАО «Лебедянский», где производят фруктовые соки.

Николай Борцов был депутатом Госдумы с 2003 года. Он впервые избрался в Госдуму IV созыва по Елецкому одномандатному округу. С выборов 2007 года он избирался по списку Липецкой региональной группы «Единой России». Как следует из базы Госдумы, за время работы он стал авторов 84 законодательных инициатив.

Чем известен депутат Николай Борцов

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В 2012-2021 годах Николай Борцов попадал в список богатейших бизнесменов России Forbes. Самое низкое — 195 место в рейтинге — он занял в 2021 году. По оценке Forbes, его состояние в тот год составило $550 млн. Господин Борцов также регулярно попадал в рейтинг самых богатых госслужащих по версии Forbes.

Олеся Павленко

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