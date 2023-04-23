Умер депутат Госдумы Николай Борцов

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Николай Борцов умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. Господин Артамонов не сообщил причины смерти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Борцов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Николай Борцов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Николай Борцов родился 8 мая 1945 года в городе Лебедянь Липецкой области. В 1969 году окончил Мичуринский технологический техникум, после чего служил в армии и работал на заводах в Лебедяне.

В 1980 году окончил Всесоюзный заочный финансово-экономический институт. В 1981 году его назначили директором консервного завода «Лебедянский». В 1992 году господин Борцов стал гендиректором ОАО «Лебедянский», где производят фруктовые соки.

Николай Борцов был депутатом Госдумы с 2003 года. Он впервые избрался в Госдуму IV созыва по Елецкому одномандатному округу. С выборов 2007 года он избирался по списку Липецкой региональной группы «Единой России». Как следует из базы Госдумы, за время работы он стал авторов 84 законодательных инициатив.

В 2012-2021 годах Николай Борцов попадал в список богатейших бизнесменов России Forbes. Самое низкое — 195 место в рейтинге — он занял в 2021 году. По оценке Forbes, его состояние в тот год составило $550 млн. Господин Борцов также регулярно попадал в рейтинг самых богатых госслужащих по версии Forbes.

Олеся Павленко