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Коммерсантъ FM
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Латвия отправила в Кению первую партию из 200 тыс. тонн попавших под санкции удобрений из РФ

Из порта Риги вывезли первую партию из 200 тыс. тонн минеральных удобрений, которые задержали из-за санкций против российских компаний. В дальнейшем, как сообщили в МИД Латвии, будет отправлено еще несколько партий.

Первая партия удобрений, принадлежащих компании «Уралхим-Уралкалий», была отправлена в Кению на судах Всемирной продовольственной программы (ВПП) вчера, 21 апреля. Как пишет «Русская служба BBC», в первой партии было 30 тыс. тонн.

«Латвийское правительство решило содействовать пожертвованию при поддержке Всемирной продовольственной программы ООН минеральных удобрений, принадлежащих компаниям, на которые наложены санкции Европейского союза»,— сказано в заявлении латвийского МИДа.

Правительство Латвии разрешило вывезти удобрения из рижского порта при условии, что «Уралхим-Уралкалий» не получит финансовой выгоды. Вывозом удобрений должна заниматься ВПП. Отправка удобрений была задержана из-за проблем с оплатой их многомесячного хранения в порту Риги из-за санкций против «Уралхим-Уралкалия».

В ноябре совладелец «Уралхим-Уралкалия» Дмитрий Мазепин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что в Эстонии, Латвии, Бельгии и Нидерландах задержано 262 тыс. тонн удобрений компании. По его словам, в Латвии из них находится 55 тыс. тонн. В посольстве РФ в Латвии говорили, что в стране задержаны 70% всех российских удобрений, задержанных в Европе.

В том же месяцев компания сообщила, что договорилась о вывозе удобрений. Ожидалось, что первая партия из 20 тыс. тонн будет поставлена в Малави из Нидерландов.

О вывозе российских удобрений — в материале «Ъ FM» «"Уралхим" прощупал почву».

Олеся Павленко

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