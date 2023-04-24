Бюджетный вариант

По мнению экспертов, из-за нехватки бюджетных средств городские программы сохранения исторических объектов недостаточно эффективны. Необходимо их совершенствовать, а также активнее привлекать к восстановлению памятников бизнес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Среди знаковых исторических объектов, реставрация которых началась в этом году, в КГИОП выделяют Московские триумфальные ворота

Фото: Станислав Забурдаев, Коммерсантъ Среди знаковых исторических объектов, реставрация которых началась в этом году, в КГИОП выделяют Московские триумфальные ворота

Фото: Станислав Забурдаев, Коммерсантъ

В 2023 году комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП) по подпрограмме «Наследие» потратит на работы по сохранению объектов культурного наследия (ОКН) 1,8 млрд рублей. В соответствии с принятым трехгодичным бюджетным планом в 2024-м на эти цели предполагается израсходовать 2,1 млрд рублей, а в 2025-м — 2,4 млрд. Таким образом, в течение трех лет общий объем выделенных средств на сохранение ОКН составит более 6,2 млрд рублей.

В рамках другой крупной городской программы «Реставрация фасадов объектов культурного наследия — многоквартирных домов» — на работы в 2023 году бюджетом Смольного выделено 1,7 млрд рублей, в 2024 и 2025 годах запланировано потратить по 2,7 млрд.

Среди знаковых исторических объектов, реставрация которых началась в этом году, в КГИОП выделяют Московские триумфальные ворота. Предыдущие работы на объекте проводились двадцать лет назад — к 300-летию города. Общая сумма финансирования составляет 332,5 млн рублей. Также в этом году стартуют работы по реставрации секций ограды Сада памяти жертв расстрела 1905 года (сад 9-го Января). Будет проводиться реставрация фасадов здания дирекции императорских театров со стороны площади Островского.

Продолжатся в 2023-м и работы, начатые ранее. В частности, реставрация ограды с воротами дворца Юсуповых; ремонт и реставрация церкви Знамения в Пушкине; реставрация фасадов собора Петра и Павла, колокольни Николо-Богоявленского Морского собора. Планируется в этом году завершить работы по реставрации фасадов Владимирского собора в Кронштадте и интерьеров здания мечети на Кронверкском проспекте.

По программе реставрации фасадов ОКН — многоквартирных домов — в 2023 году продолжатся работы на 33 объектах, которые начались в прошлом году. Также планируется начать реставрацию фасадов еще на 11 исторических зданиях. Среди новых объектов программы — дом Екимова (Кирочная улица, 6), дом Кумовича (улица Некрасова, 46), дом Гулина (улица Чайковского, 61), дом Балкашиной (Пушкинская улица, 8), дом Кавоса (Большая Монетная улица, 10) и дом, где жил композитор Лядов (улица Марата, 52).

Повысить эффективность

По мнению председателя Санкт-Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Антона Иванова, средств, которые выделяются городом на реставрацию, недостаточно для поддержания всех объектов. При этом, отмечает он, Смольным делаются шаги к повышению эффективности вложенных средств. «В частности, можно выделить переход на двухлетние контракты по реставрации. Это правильно, потому что в последнее время серьезной проблемой были одногодичные контракты. Из-за очень сжатых сроков страдало и качество работ. Было просто невозможно иногда без нарушения сроков подрядчику выполнить все. Кроме того, в Петербурге пару лет назад в программу КГИОП были переданы функции по ремонту наиболее сложных с архитектурно-художественной точки зрения фасадов многоквартирных жилых домов. Это тоже правильный шаг, поскольку именно отсутствие достаточного контроля со стороны органов охраны иногда приводило к тому, что реставрацию проводили фирмы, не обладающие достаточной квалификацией и компетенцией, что сказывалось на качестве выполняемых работ»,— полагает господин Иванов.

По словам заместителя директора Фонда содействия, восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге Андрея Мезилева, результативность проводимой городом политики по сохранению объектов культурного наследия, разумеется, существенна. Ежегодно в городские программы по сохранению наследия включаются новые ОКН, на большом количестве объектов сейчас ведутся производственные работы — как на находящихся в государственной собственности, так и в жилых домах. «Важно понимать, что в перечень объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия на территории Петербурга входит 9034 объекта. Это чрезвычайно высокая цифра, которая несет под собой как большие обязательства, так и трудности, связанные с эффективной реализацией политики города по их сохранению. На мой взгляд, есть два наиболее острых момента, влияющих на эффективность реализации подобной политики: недостаточность бюджетов на мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, а также то, что количество ОКН, нуждающихся в реставрации, существенно превосходит число квалифицированных специалистов, способных качественно ее выполнить»,— указывает он.

Наглядным примером удачной и качественной реставрации исторических объектов за счет бюджетных средств города, добавляет господин Мезилев, может служить комплексная реставрация церкви Покрова Пресвятой Богородицы на Боровой. Несмотря на то, что объекты на работе еще продолжаются, уже можно говорить о качестве выполненных работ по восстановлению церкви, а также о том, насколько проводимые работы влияют на преображение всего района. Кроме того, ведутся важнейшие, с точки зрения сохранения культурного наследия работы по реставрации Феодоровского городка в Пушкине и Гатчинского дворца. Еще один пример удачных и качественно выполненных работ — завершенная в 2022 году комплексная реставрация интерьеров Смольного собора, которая осуществлялась за счет бюджетных средств Петербурга.

Комплексный подход

Эксперты полагают, что законодательное регулирование сферы реставрации исторических объектов необходимо продолжать совершенствовать, запускать новые механизмы и возможности для сохранения объектов наследия. В том числе, считают они, необходимо активнее привлекать к восстановлению памятников бизнес. В настоящее время в городе уже действует программа «Рубль за метр», но у предпринимателей она не особенно популярна. Первый объект программы «Особняк-контора и здание библиотеки лесопильного производства Ф. Я. и Н. Я. Колобовых» был сдан в 2020 году. Второй — «Александровские ворота Охтинских пороховых заводов» — в 2022-м. По мнению специалистов, программа должна быть более гибкой, включать в себя большее количество исторических объектов с возможностью их передачи не только в аренду, но и в собственность.

«В реставрационной программе важна расстановка акцентов. Важно уйти от размазывания к комплексному подходу при реставрации. В случаях, когда по тем или иным причинам реставрация объекта невозможна в ближайшем будущем, должна быть отдельная программа по консервации, которая предусматривает противоаварийные и консервационные работы, чтобы сохранить памятник для последующей реставрации. Когда объект не законсервирован, то это в дальнейшем сказывается на удорожании реставрационных работ, поэтому консервационная программа направлена в первую очередь на сбережение бюджетных средств в будущем»,— считает господин Иванов.

По его словам, наглядный пример необходимости срочной реставрации — дача Фаберже. Здание уже многие годы разрушается, и пока что не видно никакого положительного решения. «Здание Конюшенного ведомства — абсолютнейший шедевр в центре Петербурга — также находится в плачевном состоянии. Другой пример — особняк Брусницыных, в котором сохранились уникальные интерьеры, но они разрушаются, так как у пользователя нет средств на проведение консервационных работ кровли. А также дача Месмахера в Шуваловском парке и много других объектов, по которым необходимо принятие срочных консервационных мер, чтобы не допустить их дальнейшего разрушения»,— констатирует глава петербургского отделения ВООПИиК.

Артем Алданов