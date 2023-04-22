Правительство дополнительно направит 60,5 млрд руб. на строительство соцобъектов и дорог в регионах

Премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам заседания правительства 21 апреля подписал распоряжение, согласно которому на строительство, реконструкцию и капремонт медицинских, образовательных, культурных учреждений и дорог в регионах дополнительно направят 60,5 млрд руб.

Как сообщили в пресс-службе правительства, выделенные средства пойдут:

на модернизацию одного из зданий Государственного музея изобразительных искусств им. А.С.Пушкина для использования в качестве научно-информационного центра;

на строительство комплекса общежитий для студентов Сибирского федерального университета в Красноярске;

на реконструкцию аэропорта Усть-Камчатск в Камчатском крае;

на строительство и реконструкцию автодорог «Байкал», «Лена», «Колыма» и «Кавказ»;

на строительство школ и модернизацию медучреждений в регионах.

Деньги были выделены по поручению президента Владимира Путина по итогам совещаний в 2022 году.

Олеся Павленко