Спрос на страховки для поездок за рубеж вырос почти в два раза в первом квартале

По итогам первого квартала года спрос на страховки для путешествий из России за рубеж вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Узбекистан, Азербайджан и Армения стали самыми популярными направлениями среди российских путешественников. Об этом сообщил «Прайм» со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Сравни» и сервиса «Туту».

По данным «Сравни», средняя стоимость страховки составила 2,8 тыс. руб. Чаще всего ее покупают на период от 16 до 30 дней. Среди самых популярных направлений для оформления полисов — Таиланд, страны Шенгенской зоны, Турция, ОЭА, Египет, Израиль, Индонезия, Шри-Ланка и Индия.

По оценкам компаний, доля путешествующих в страны ближнего зарубежья увеличилась с 10,5% до 12%, в страны дальнего зарубежья — с 1,8% до 3,3%. Самыми популярными направлениями для зарубежных поездок стали Узбекистан, Азербайджан, Армения, Таджикистан и Кыргызстан. Доля купленных билетов в страны Европы снизилась с 0,7% до 0,5%.

Доля продаж страховок по России составила 3,2%. В первом квартале число таких полисов выросло на 13% за аналогичный период 2022-го. По данным «Туту», на внутренные авиаперелеты пришлось 84,2% спроса на авиабилеты против 87% в первом квартале прошлого года. «Речь идет именно о перераспределении доли: спрос вырос как на билеты в страны ближнего и дальнего зарубежья, так и на билеты по России»,— сказано в исследовании.

Олеся Павленко