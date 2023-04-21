Рецидивист попробовал «Русский продукт»

Пресненский райсуд Москвы приговорил к пяти годам колонии особого режима Сергея Соколова. Ранее четырежды судимый мужчина, выйдя в марте 2022 года на адвокатов владелицы компании «Русский продукт» и банка БКФ Ольги Миримской, обещал им добиться освобождения их клиентки из СИЗО и прекращения ее дела. Свои услуги Сергей Соколов оценил в 33,6 млн руб., заверяя в разговорах, что является давним знакомым первого заместителя директора ФСБ генерала армии Сергея Королева. Ни адвокаты, ни суд в это не поверили.

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Материалы этого одноэпизодного дела Пресненский райсуд рассматривал девять месяцев. Во время разбирательства Сергей Соколов кардинально поменял версию своей защиты. Если во время следствия он настаивал, что его подставили и деньги у адвокатов Ольги Миримской он якобы брал в долг, то в суде говорил уже о том, что она сама за эти деньги просила найти исполнителей для убийства бывшего мужа, экс-менеджера ЮКОСа Алексея Голубовича. Адвокаты Александр Чернов и Юлия Журавлева, которые вели переговоры с подсудимым, были допрошены судом. Необычность ситуации придавало и то обстоятельство, что госпожа Журавлева была признана потерпевшей по делу.

Оба свидетеля отвергли новую версию.

А господин Чернов, по данным «Ъ», обратил внимание суда на то, что все телефонные разговоры с Сергеем Соколовым, опасаясь провокаций, вначале записывал сам, а затем — сотрудники ФСБ, действовавшие в рамках оперативного эксперимента.

Расшифровки переговоров были приобщены к материалам дела, из них становится понятно, что никаких заказов на убийство собеседники никогда не обсуждали. При этом экспертиза подтвердила отсутствие монтажа в записях.

Прокурор, выступая в прениях, учитывая многочисленные судимости Сергея Соколова, который из 54 лет провел в заключении почти половину жизни, попросил приговорить его к семи годам колонии особого режима. Однако суд, признав рецидивиста виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), назначил ему пять лет особого режима. Защита и сам осужденный намерены обжаловать этот приговор.

Оперативники управления «М» ФСБ задержали Сергея Соколова 24 марта 2022 года в офисе банка БКФ, расположенном на улице Красная Пресня. Задержание произошло после получения им 3,8 млн руб.— первого транша из требуемых 33,6 млн руб. Примерно за полтора месяца до этого Сергей Соколов, представившийся «Сергеем Анатольевичем, давним приятелем первого замдиректора ФСБ Сергея Королева», предложил адвокатам госпожи Миримской, обвиняемой в даче взяток, решить за вознаграждение €150 тыс. все ее проблемы.

Как пояснил «Ъ» господин Чернов, разговоры с «Сергеем Анатольевичем» иногда длились по полтора часа: звонивший красочно описывал свои связи, уверяя, что знал госпожу Миримскую в молодости и что, выйдя из СИЗО, женщина непременно его узнает.

Но особенно мужчина упирал на свои многолетние дружеские отношения с господином Королевым. Спустя еще несколько дней решальщик заявил, что в связи с некими «изменениями на рынке» ему для выполнения задачи необходима уже сумма 33,5 млн руб., а также еще 100 тыс. руб. на подарки. Причем вначале он просил перечислить всю сумму на банковскую карту, но затем согласился на наличные. При этом передачу денег требовал оформить как договор займа. Госпожа Журавлева обратилась в ФСБ, после чего все переговоры шли под контролем оперативников и завершились задержанием Сергея Соколова. Никаких данных о связях рецидивиста с руководителем ФСБ следствие не обнаружило.

Владислав Трифонов