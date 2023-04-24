Производитель фильтров «Воронеж-аква» признан банкротом

Арбитражный суд Воронежской области признал банкротом производителя фильтров ООО «Воронеж-аква» и открыл конкурсное производство, следует из документов суда. Конкурсным управляющим утвержден Алексей Захаров, член САУ СРО «Дело».

Банкротство заметного местного производителя водоочистного оборудования в марте 2023 года инициировало московское АО «РЦБ», занимающееся коммерческим консалтингом.

По собственным данным, ООО «Воронеж-аква» является одним из основных юрлиц одноименной группы компаний, с 1995 года занимающейся проектированием, изготовлением и установкой оборудования для промышленной водоподготовки, водооборота и очистки стоков.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Воронеж-аква» зарегистрировано в 1998 году. Уставный капитал — 600 тыс. руб. Основной вид деятельности — производство «прочих машин и оборудования общего назначения». С февраля компания уже находится в процедуре ликвидации, ликвидатором назначена Ирина Шмитько. До этого гендиректором выступал Антон Заболоцкий. 100% компании принадлежат зарегистрированному в Москве ООО «Группа Воронеж аква» Андрея Котенко. К этой компании АО «РЦБ» также подало иск о банкротстве, заявление оставлено без движения.

В 2022 году «Воронеж-аква» участвовало в масштабном проекте центра строительства крупнотоннажных морских сооружений НОВАТЭКа в Мурманске. Компания возвела на площадке станцию очистки воды производительностью 430 куб. м в час (10,3 тыс. куб. м в сутки) для получения питьевой воды.

Владимир Зоркий