В Ярославской области введен запрет на посещение лесов

В Ярославской области с 21 апреля объявлен особый противопожарный режим. Указ подписал исполняющий обязанности губернатора Андрей Колядин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тверицкий бор в Ярославле

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Тверицкий бор в Ярославле

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Как отмечается в указе, по условиям погоды в регионе повысился класс пожарной опасности. В связи с этим сроком на 21 день вводится особый противопожарный режим.

«На период действия особого противопожарного режима запретить посещение лесов гражданами, разведение костров, в том числе на полях, сжигание твердых бытовых отходов, мусора и выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, использование открытого огня, а также проведение иных пожароопасных работ»,— отмечается в указе губернатора.

Андрей Иванов