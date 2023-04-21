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В Ярославской области введен запрет на посещение лесов

В Ярославской области с 21 апреля объявлен особый противопожарный режим. Указ подписал исполняющий обязанности губернатора Андрей Колядин.

Тверицкий бор в Ярославле

Тверицкий бор в Ярославле

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Тверицкий бор в Ярославле

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Как отмечается в указе, по условиям погоды в регионе повысился класс пожарной опасности. В связи с этим сроком на 21 день вводится особый противопожарный режим.

«На период действия особого противопожарного режима запретить посещение лесов гражданами, разведение костров, в том числе на полях, сжигание твердых бытовых отходов, мусора и выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, использование открытого огня, а также проведение иных пожароопасных работ»,— отмечается в указе губернатора.

Андрей Иванов

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