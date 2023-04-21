СКР: Кафе в Татарстане помогло трем компаниям уклониться от уплаты 167 млн рублей налогов

Управление СКР по Татарстану заподозрило кафе «Папа Карло» в способствовании трем местным компаниям уклониться от уплаты налогов более чем на 167 млн руб. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Речь идет о компаниях «Бирхол», «Шагар» и «Авентура». Следствие считает, что в 2017-19 годах руководство предприятий представило в налоговую декларации с фиктивными данными по сделкам с семью контрагентами. В итоге им удалось уклониться от уплаты НДС и налога на прибыль организаций.

В рамках расследования данного дела СКР установил организацию, имеющую отношение к одному из подозреваемых через его жену, которая была учредителем и руководителем данной организации. Этой организацией оказалось кафе «Папа Карло». В рамках обыска была изъята техника, где есть информация, которая может помочь в установлении деталей произошедшего. Сейчас следователи изучают и анализируют ее.

"Ъ-Казань"