Депутаты Хакасии не приняли отчет главы республики о работе в 2022 году

Депутаты верховного совета Республики Хакасия на сегодняшней сессии не приняли отчет главы республики, коммуниста Валентина Коновалова о деятельности правительства региона за 2022 год. «За» проголосовали 23 депутата, для принятия документа не хватило двух голосов. Против были 14 парламентариев, воздержались двое, еще четверо не голосовали.

После доклада Валентина Коновалова завязалась оживленная дискуссия. Председатель верховного совета республики Владимир Штыгашев назвал проголосовавших против «шпаной» и сообщил, что обратится в правительство РФ.

Валентин Коновалов в своем Telegram-канале назвал «демарш депутатов неуважением к жителям Хакасии». «Этот демарш по голосованию против, очевидно, устроен частью депутатов «Единой России». И это, по моему мнению, выражение неуважения к жителям Хакасии, чьими усилиями, по сути, и был обеспечен рост экономики республики в 2022 году», - заявил глава республики.

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Лолита Белова