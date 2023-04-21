«Транспневматика» запустила производство тормозов для электропоездов за 572 млн рублей

Нижегородское АО «Транспневматика» (Первомайск) запустила серийное производство систем дискового тормоза для электропоездов «Восток» и «Иволга 3.0». Эти вагоны выйдут на новые линии московских центральных диаметров МЦД-3 и МЦД-4.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Общий объем инвестиций в проект составил 572 млн руб. Из них 199 млн руб. предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) в виде льготного займа, еще 30 млн руб. — региональный ФРП.

«Транспневматика» планирует ежегодно выпускать 1,8 тыс. комплектов тормозов для «Востока» и 2,1 тыс. для «Иволги 3.0». Производство локализовано в России: более 80% комплектующих производится на «Транспневматике», остальные 20% закупаются у других отечественных производителей.

«Восток» — полностью российский электропоезд, опытный образец собирают на «Уральских локомотивах». Он должен начать работу на железной дороге до конца 2023 года. Тормоза для «Востока» можно будет использовать и для разных модификаций поездов «Ласточка».

Для «Иволги» тормоза изготовлены с учетом работы электропоезда в режиме постоянного разгона и торможения на городских маршрутах МЦД с короткими расстояниями между станциями.

«Транспневматика» разработала тормозную систему по программе импортозамещения, рассказал гендиректор предприятия Владимир Батенков. По его словам, компания решила наладить производство для электропоездов на фоне снижения выпуска грузовых вагонов в России в 2022 году. Тогда спрос на тормоза «Транспневматики» упал, и объем производства сократился с 6 млрд руб. в 2021 году до 700 млн руб. в 2022-м. Банки отказывались кредитовать предприятие для этого проекта, но согласился ФРП.

Андрей Репин