В Генплане Сочи арестованные 11 тысяч земельных участков отмечены «белыми пятнами»

В новом Генплане развития Сочи до 2044 года 11 тыс. участков, арестованных в рамках дела о незаконном выводе из состава нацпарка 4 тыс. гектаров земли, отмечены «белыми пятнами». Эти участки не имеют никакого назначения, прокомментировала «Ъ-Кубань» председатель общественного гражданского движения «За Сочи» Елена Негоруца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

«Около 4 тыс. гектаров земли — 11 тыс. арестованных участков — в новом Генплане Сочи обозначены "белыми пятнами". Эти земли относятся к особо охраняемым природным территориям, и они не имеют никакого назначения в документе, территориальное зонирование не определено. Никто не знает, как будут развиваться события дальше»,— говорит госпожа Негоруца.

В течение пяти лет Генплан города будет дополнен, добавила она.

«Скорее всего, эти границы будут изменены, и часть из арестованных участков уйдет городу Сочи. Мы выступали за то, чтобы основная масса этих земель оставалась именно в сельхозназначении. Считаю, что эти территории необходимо вывести за границы поселений. Это единственный способ, который гарантирует от дальнейшей застройки»,— отметила общественница.

Новый генплан города планируется утвердить в сентябре 2023 года.

В сентябре 2021 года полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве с земельными участками Сочинского национального парка. По данным краевой прокуратуры, речь идет о хищении 3,5 тыс. земельных участков площадью более 2,3 тыс. га с вековыми лесами. Сообщалось, что приобретенные участки, которые являются федеральной собственностью, были переданы под застройку.

Застройка особо охраняемой природной зоны обнаружилась в ходе ведения топографических работ, проводимых в рамках подготовки к Олимпиаде 2014 года. Часть участков использовалась для ведения сельского хозяйства. Научный отдел Сочинского нацпарка в 2018 году обнародовал материал, согласно которому корректировка границ была необоснованной и угрожает сохранности уникальных видов растений и животных.

Подробности читайте в материале «Ъ-Кубань» «Надо чащам встречаться».

Тат Гаспарян

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