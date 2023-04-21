Жители Башкирии отдали мошенникам более 2,5 млн рублей за сутки

По данным пресс-службы МВД по Башкирии, за сутки жители республики передали мошенникам более 2,5 млн руб. В дежурные части отделом полиции поступило 24 соответствующих сообщения, уточнили в министерстве. В 13 случаях мошенники, позвонив по телефону, представились сотрудниками банков и правоохранительных органов, четыре факта мошенничества были зарегистрированы в результате предоставления услуг, три — при купле-продаже товаров через интернет, два — при якобы инвестировании, по одному эпизоду касаются обмана в социальных сетях и незаконного оформления «займа».

Олег Вахитов

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