Винодельческий проект Сергея Галицкого за год утроил выручку

В 2022 году выручка ООО «Русский терруар», принадлежащего предпринимателю Сергею Галицкому, выросла в 3,2 раза по сравнению с предыдущим годом, до 86,26 млн руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчетность компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал @Galitskiy&Galitskiy Фото: Telegram-канал @Galitskiy&Galitskiy

Чистый убыток производителя вина сократился в 4,3 раза и составил 9,88 млн руб. В отчете сказано, что убыток компании является логичным следствием инвестиционной деятельности в создание сложного производства, поскольку срок окупаемости больших капитальных вложений составляет более пяти лет.

В 2023 году ООО «Русский терруар» планирует ввести в эксплуатацию винный склад в Крымском районе Кубани. Также компания планирует построить вторую винодельню в регионе, а на действующем заводе расширить линейку выпускаемой продукции за счет игристых вин и айсвайна (ледяного вина).

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Русский терруар» зарегистрировано в 2016 году в Краснодаре. Компания владеет товарными знаками Galitskiy&Galitskiy, «Галицкий и Галицкий», Cosaque, Ballet Blanc, «Неандерталец» и Grand Jete. Предпринимателю принадлежит 51% в уставном капитале. Оставшейся долей владеет его полный тезка, который, по информации участников рынка, является братом супруги бизнесмена.

По итогам 2022 года бизнесмен Сергей Галицкий сохранил свои позиции и занял 37-е место в рейтинге российских миллиардеров, составленном Forbes. Его состояние оценили в 3,2 млрд долларов.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram