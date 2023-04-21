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Коммерсантъ FM
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Платина пошла на обгон

Восстановление экономики Китая увеличило спрос на металл

Стоимость платины на мировом рынке впервые с начала года поднялась выше уровня $1,1 тыс. за тройскую унцию. За три недели металл подорожал более чем на 12%. Более 13% за этот период прибавил в цене и палладий, превысив уровень $1,6 тыс. за унцию. Текущий подъем металлов платиновой группы связан с высокой долей промышленного спроса на них, который растет на фоне уверенного восстановления экономики Китая.

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

В четверг 20 апреля стоимость платины впервые с начала года превысила уровень $1100 за тройскую унцию. По данным Investing.com, стоимость металла достигала отметки $1101 за унцию, что на 3,8% выше значения среды и на 12% выше значения начала месяца. За это время палладий вырос в цене почти на 13%, превысив уровень $1,6 тыс. за унцию.

В итоге по динамике они догнали драгоценные металлы (золото и серебро), которые стремительно росли в цене с начала марта на фоне банковского кризиса в США и шагов по его купированию со стороны ФРС. К концу первой декады апреля они подорожали соответственно на 10% и 24%. Причем котировки золота превысили $2 тыс. за унцию, а котировки серебра приблизились к $25 за унцию, то есть к значениям, близким к годовым максимумам. К тому времени платина и палладий подорожали лишь на 5,8% и 3,4% соответственно. Более сильному росту этих металлов мешали опасения, что проблемы у кредитных организаций могут привести к неминуемой рецессии мировой экономики. «Несмотря на то, что платину и палладий относят к драгоценным металлам, их применение в промышленности весьма велико. В связи с этим на ценообразование в значительной степени оказывает влияние баланс спроса и предложения»,— отмечают аналитики SberCIB Investment Research.

В последние дни золото и серебро торгуются в узком коридоре возле ранее достигнутых уровней — $2 тыс. за унцию и $25 за унцию. Опережающие темпы роста платины и палладия связаны с улучшившимися ожиданиями по мировой экономике и, в частности, по экономике Китая. В начале недели государственное статистическое управление страны сообщило о том, что по итогам первого квартала 2023 года экономика выросла на 4,5% в годовом выражении. Таким образом, темпы роста существенно ускорились по сравнению с 2,9% в четвертом квартале прошлого года. Аналитики ожидали менее значительного подъема — лишь на 4%.

Вместе с восстановлением экономики растут и продажи автомобилей в стране. Аналитик по товарным рынкам «Открытие Инвестиций» Оксана Лукичева обращает внимание, что розничные продажи автомобилей в первом квартале выросли в Китае на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что позволяет надеяться на восстановление промышленного потребления палладия и платины, а также рост импорта этих металлов в Китай. «Также наблюдается определенный дефицит металлов платиновой группы на западных рынках после ограничений поставок из России»,— указывает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк.

В дальнейшем стоимость металлов будет определяться не только темпами роста китайской экономики, но и денежно-кредитной политикой ФРС и, как следствие, оценками по динамике экономики США, отмечает управляющий «Альфа-Капитала» Дмитрий Скрябин. При этом аналитики SberCIB Investment Research отмечают, что в среднесрочной перспективе больший потенциал роста у платины — ввиду ее применения в дизельных и гибридных автомобилях, а также электрокарах. «В то же время использование палладия более узко — он необходим в производстве авто с бензиновыми двигателями, что в условиях зеленой повестки ограничивает его использование»,— отмечают эксперты. По оценке Оксаны Лукичевой, платина может подорожать до $1,2–1,25 тыс. за унцию, но аналитик не ожидает рост цен выше этого уровня.

Виталий Гайдаев

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