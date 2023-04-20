СКР расследует привлечение чиновников Крыма к уголовной ответственности на Украине

Следственный комитет России расследует факт незаконного привлечения чиновников из Крыма, а также Луганской народной республики к уголовной ответственности на Украине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКР Фото: пресс-служба СКР

«Следственный комитет РФ установит конкретных должностных лиц СБУ, принявших незаконное решение о привлечении граждан России к уголовной ответственности»,- говорится в сообщении СКР.

Как сообщают в ведомстве, 20 апреля СБУ объявила об уголовном преследовании нескольких чиновников из указанных регионов.

Татьяна Ручкина

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