Смерть за смерть

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер предложил заксобранию подготовить изменения в Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В частности, Денис Паслер предлагает расширить полномочия регионов в сфере регулирования численности бездомных животных, усилить ответственность владельцев животных и «гуманно усыплять» уличных и домашних животных, если они проявляют агрессию. Инициатива появилась после гибели в Оренбурге несовершеннолетнего, на которого напала стая собак. После инцидента задержан руководитель управления ЖКХ горадминистрации Анатолия Байкарова. Ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер предлагает разрешить «гуманно усыплять» бродячих и домашних животных, если они «проявляют агрессию к людям или другим животным»

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Денис Паслер предлагает разрешить «гуманно усыплять» бродячих и домашних животных, если они «проявляют агрессию к людям или другим животным»

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

После гибели ребенка в Оренбурге губернатор региона Денис Паслер направил заксобранию предложение внести изменения в Федеральный закон № 498 «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Об этом сообщает правительство Оренбургской области. Губернатор среди прочего предлагает расширить полномочия местных властей в сфере регулирования численности бездомных животных. «То есть регионы в этом случае будут самостоятельно выбирать путь решения вопросов с животными без владельцев. И будут делать это исходя из существующей в территории ситуации и с учетом мнения жителей»,— говорится в сообщении областного правительства. Впрочем, похожая поправка к закону была внесена в Госдуму еще до ­инцидента.

Кроме того, глава региона считает необходимым обязать владельцев домашних животных регистрировать их. «Число бродячих особей продолжает расти из-за того, что владельцы, отказываясь от права собственности на них, выпускают животных в доступную среду обитания — на улицы населенных пунктов. Обязательный учет домашних питомцев позволит снизить количество безнадзорных животных и повысить ответственность владельцев за их судьбу»,— объясняют региональные власти.

Кроме того, обновленный закон должен разрешить создавать в муниципалитетах «приюты кратковременного содержания». Что предлагается делать с животными по истечении срока содержания в таких приютах, не сообщается. И еще одно изменение предлагает разрешить «гуманно усыплять» бродячих и домашних животных, если они «проявляют агрессию к людям или другим животным и несут угрозу их жизни и безо­пасности».

В воскресенье, 16 апреля, стало известно, что на ул. Кольцевой в Промышленном районе Оренбурга стая бродячих собак напала на мальчика, который погиб на месте. Региональное управление СК РФ возбудило дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека») и п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Ход расследования взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. Во вторник, 18 апреля, был задержан начальник управления ЖКХ мэрии Анатолий Байкаров. Оренбургские чиновники признали факты многочисленных жалоб граждан в связи с агрессией бездомных животных на ул. Кольцевой. В администрации заявили, что представители подрядчика — АНО «Мы нашли вам друга» — выезжали по этому адресу. Как выяснилось, часть собак из стаи были ранее отловлены подрядчиком и стерилизованы по городской программе. После случившегося ужесточить закон об ответственном обращении с животными первым публично предложил глава города Сергей Салмин. За «гуманное умерщвление» бездомных животных выступил и спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей ­Иванов.

Сабрина Самедова