«Установить факт причинения вреда невозможно»

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал Уральскому межрегиональному управлению Росприроднадзора во взыскании с АО «Водный союз» 543,6 млн руб. ущерба, причиненного реке Черная в Кургане в результате сверхнормативного сброса стоков с очистных сооружений канализации. Нарушения ведомство установило во время проверки в 2020 году. Ответчик настаивал на отсутствии ущерба от его действий, поскольку добросовестно и надлежащим образом использует сооружения, которые, однако, нуждаются в модернизации, чтобы выполнять современные нормативы. Суды двух инстанций пришли к выводу, что установить факт причинения «Водным союзом» вреда реке и его размер не представляется возможным, поскольку Росприроднадзор нарушил процедуру отбора проб воды и методику расчета ущерба.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд установил, что Росприроднадзор взял пробы и определил ущерб с нарушениями

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Суд установил, что Росприроднадзор взял пробы и определил ущерб с нарушениями

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора не смогло оспорить решение по делу о взыскании с АО «Водный союз» (Курган, входит в «Корпорацию СТС») 543,6 млн руб. ущерба, причиненного реке Черная в результате сброса загрязняющих веществ. Восемнадцатый арбитражный суд оставил жалобу надзорного ведомства без удовлетворения, а решение Арбитражного суда Курганской области без изменений. Определение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

«Доводы апелляционной жалобы фактически повторяют правовую позицию истца, изложенную в суде первой инстанции, а также сводятся к несогласию с выводами экспертного заключения. Вместе с тем эти доводы были предметом исследования суда первой инстанции, им дана надлежащая оценка, оснований не согласиться с которой судебная коллегия не находит»,— говорится в определении апелляционного суда.

Спор о возмещении вреда, причиненного окружающей среде в результате сброса сточных вод с превышением нормативов загрязняющих веществ в реку Черная, левый приток Тобола, продолжается с августа 2021 года. В 2020 году сотрудники Росприроднадзора во время плановой выездной проверки зафиксировали, что предельно допустимые концентрации вредных веществ в составе стоков с очистных сооружений канализации Кургана, эксплуатируемые «Водным союзом», превышают разрешенные для компании нормативы. Например, ПДК аммоний-иона был превышен более чем в 84 раза, сульфат-иона — в 2,4 раза. Аналогичные нарушения надзорное ведомство выявило в ходе внеплановой проверки в 2019 году. Согласно материалам дела, Росприроднадзор привлек компанию к административной ответственности и потребовал возместить вред, причиненный водоему в 2019–2020 годах, в размере 543,6 млн руб.

«Водный союз» настаивал на том, что факт причинения реке вреда с его стороны отсутствует. Представители компании подчеркивали, что очистные сооружения канализации Кургана были введены в эксплуатацию в 1984 году и без масштабной модернизации и реконструкции не позволяют соблюдать в полном объеме современные нормативы к качеству сточных вод. «“Водный союз” действует добросовестно и предпринимает все зависящее от него меры по приведению состава и свойств сточных вод в соответствие с нормативом допустимого сброса»,— говорится в материалах дела. Ответчик указывал, что вместе с региональными властями и администрацией Кургана «реализует системный подход» по ремонту и модернизации систем водоснабжения и водоотведения города. Кроме того, представители «Водного союза» настаивали на нарушении процедуры отбора проб воды, которые были взяты в не предусмотренном разрешительной документацией месте, а также нарушении методики расчета ущерба.

Во время рассмотрения дела в суде первой инстанции прошла экспертиза, подтвердившая нарушения при отборе проб. В результате суд усомнился в их достоверности. «Судом первой инстанции отмечено верно, что установить факт причинения ответчиком вреда реке Черная и его размер не представляется возможным, поскольку выявленные судом обстоятельства — отбор проб в неустановленном месте; отсутствие информации о фоновых концентрациях вредных веществ в реке до сброса в нее сточных вод ответчиком; отсутствие иной информации, подтверждающей причинение вреда и деградации качества воды; многочисленные нарушения в части как отбора проб, так и применения расчета ущерба по методике №87, опровергают достоверность проб, отобранных ответчиком и истцом за период с октября 2019 года по июль 2020 года и принятых истцом при расчете ущерба, что не позволяет прийти к бесспорному выводу о причинении вреда реке Черная в заявленный период в заявленном размере»,— говорится в решении суда. Определение может быть обжаловано в Арбитражном суде Уральского округа.

АО «Водный союз» оказывает услуги водоснабжения и водоотведения в Кургане. По данным «СПАРК-Интерфакс», на 100% компания принадлежит АО «СУЭНКО», которым, в свою очередь, владеет ООО «Корпорация СТС» (бенефициары Алексей Бобров и Артем Биков). Выручка компании в 2021 году составила 1,3 млрд руб. (954 млн в 2020 году), чистая прибыль — 83,4 млн (30,4 млн). В марте этого года администрация Кургана заключила с «Водным союзом» контракт на реконструкцию очистных сооружений Арбинского водозабора. Цена 1,73 млрд руб. Средства на реконструкцию регион получил по федеральной программе «Чистая вода». В ходе модернизации планируется построить цех деманганации для удаления марганца из природной воды и модернизировать сети и оборудование. Всю работу должны завершить до конца 2024 года.

В марте губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал о том, что идет проектирование реконструкции очистных сооружений канализации. На создание проекта выделили 70 млн руб. Работа над документом должна завершиться в конце этого или в начале следующего года.

Юлия Гарипова