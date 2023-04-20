Долги и дети. Перейдут ли долги по наследству

Иногда от умершего родным может достаться не только его наследство, но и долги. Когда наследники должны отвечать по обязательствам умершего и что делать с долгами по наследству, расскажет управляющий партнер Федеральной юридической компании “ФЦБ”.

Есть два важных правила, которые связанны с наследством:

Первое — наследство можно получить только целиком.

Второе — заявить о своем праве на наследство нужно не позднее, чем через шесть месяцев после смерти наследодателя. Такой порядок применяется к обоим способам вступления в наследство — по завещанию и по закону.

При этом на практике у наследников возникает множество вопросов. Например: нужно ли оплачивать долги за коммунальные услуги? Или перейдут ли ко мне ещё какие-либо долги?

Вместе с имуществом и правами наследуются и долги — они переходят к наследникам как единое целое. Это правило непреложное и закреплено в положениях ст. 1175 ГК РФ и ст. 1112 ГК РФ.

Таким образом, если гражданин наследует жилое помещение (квартиру, дом), то он будет обязан оплатить и долги умершего, в том числе по коммунальным платежам,

В то же время закон предусматривает, что каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.

Приведем пример. Мужчине перешла по наследству квартира, которая делится ещё между его двумя братьями. долг по ЖКХ также делится на три части. При этом один наследник не отвечает по обязательствам за другого.

Вывод. Если у вас есть задолженности, то они передут вашим детям вместе с наследством, и уже им придется закрывать долговые обязательства.

Если вы не хотите передавать или получать долги по наследству, то необходимо либо закрыть кредит, либо обнулить собственные задолженности или задолженности ваших родителей или родственников.

Сделать это можно законным путем! С помощью процедуры банкротства физических лиц, которая регламентируется Федеральным законом №127 “О несостоятельности (банкротстве)”. Проходя процедуру вы также можете освободиться от задолженностей по:

Кредитам и кредитным картам.

Микрофинансовым займам.

Коммунальным услугам.

Долгам перед юридическими лицами.

Штрафам за неуплату налогов.

Долгам по распискам.

Начисленным пени, штрафам, процентам в результате несвоевременного погашения кредита, обязательного взноса.

При списании долга через банкротство, вы можете не переживать и закрыть вопрос наследования долга раз и навсегда!

Но помните, что необходимо обращаться к профессионалам! Псевдоюристы могут только усугубить ситуацию.

“В Федеральной юридической компании “ФЦБ” более 200 юристов, которые имеют огромный опыт ведения дел по банкротству физических лиц! Каждый из них ежедневно трудится и защищает интересы клиентов компании в суде!

В практике “ФЦБ” нет проигранных дел! Каждое выигранное дело позволяет нам улучшить процесс и упростить процедуру, сделав её оптимальной по качеству и цене.” — уточняет управляющий партнер компании Светлана Яурова.

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