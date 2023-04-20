Закупка флагов и гербов для школ Башкирии обойдется в 14,3 млн рублей

Министерство образования Башкирии по итогам аукциона заключило контракт на поставку государственных символов России (флагов, гербов, флагштоков) с ООО «Юнитрейд», сообщается на сайте госзакупок. Компания предложила исполнить контракт начальной ценой 25,7 млн руб. за 14,3 млн руб., его оплатит бюджет республики. Еще три участника аукциона готовы были исполнить контракт за 14,5 млн руб., 17,1 млн руб. и 22,9 млн руб. Закупка проводилась в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

Госсимволы необходимо поставить в течение 35 рабочих дней с даты заключения контракта в 275 учебных заведений районов и городов Башкирии. В комплект входят по одному флагу России с уличным флагштоком, протокольный флаг Российской Федерации, большой и малый гербы России, а также по десять настольных флагштоков каждый с одним флагом. Символика должна быть изготовлена не ранее 2022 года.

ООО «Юнитрейд», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Москве в январе 2020 года. Компания занимается производством компьютеров и периферийного оборудования. Владельцы — Зоя (83,33%) и Наталья (16,67%) Алтыновы. Уставный капитал компании составляет 12 тыс. руб. Выручка в 2022 году равнялась 41,79 млн руб., убыток — 18 тыс. руб. В 2022 году «Юнитрейд» заключил два госконтракта на 18 млн руб.

Майя Иванова

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