«Мотовилихинские заводы» не смогли продать столетний дом

Столетний жилой дом, выставленный на торги конкурсным управляющим ПАО «Мотовилихинские заводы», не вызвал интереса покупателей. «В связи с тем что на участие в торгах не поступило ни одной заявки, организатором торгов принято решение о признании данных торгов несостоявшимися»,— сообщается на Федресусе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Google Maps Фото: Google Maps

Одноэтажный дом, выставлявшийся на торги, расположен в Мотовилихинском районе, на ул. Соликамской, 7. Общая площадь здания составляет 67 кв. м. Здание было введено в эксплуатацию в 1920 году. Начальная цена объекта составляла 2 млн руб. Здание в списке объектов культурного наследия не значится.

ПАО «Мотовилихинские заводы» является единственным серийным производителем реактивных систем залпового огня ряда модификаций, а также изготавливает системы ствольной артиллерии, металлургическую продукцию и изделия для нефтегазовой промышленности. В марте 2018 года общество вошло в процедуру конкурсного производства с суммой кредиторской задолженности около 17,6 млрд руб.