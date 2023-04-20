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«Мотовилихинские заводы» не смогли продать столетний дом

Столетний жилой дом, выставленный на торги конкурсным управляющим ПАО «Мотовилихинские заводы», не вызвал интереса покупателей. «В связи с тем что на участие в торгах не поступило ни одной заявки, организатором торгов принято решение о признании данных торгов несостоявшимися»,— сообщается на Федресусе.

Фото: Google Maps

Фото: Google Maps

Одноэтажный дом, выставлявшийся на торги, расположен в Мотовилихинском районе, на ул. Соликамской, 7. Общая площадь здания составляет 67 кв. м. Здание было введено в эксплуатацию в 1920 году. Начальная цена объекта составляла 2 млн руб. Здание в списке объектов культурного наследия не значится.

ПАО «Мотовилихинские заводы» является единственным серийным производителем реактивных систем залпового огня ряда модификаций, а также изготавливает системы ствольной артиллерии, металлургическую продукцию и изделия для нефтегазовой промышленности. В марте 2018 года общество вошло в процедуру конкурсного производства с суммой кредиторской задолженности около 17,6 млрд руб.

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