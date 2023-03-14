WP: Meta объявит о масштабных сокращениях сотрудников

Компания Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) на текущей неделе должна объявить о новых масштабных сокращениях сотрудников. Об этом со ссылкой на собственные источники в компании сообщает The Washington Post.

По данным источников, сокращения будут проводиться в несколько этапов. На этой неделе объявят в первую очередь о сокращении сотрудников службы подбора персонала. В апреле компания сократит технических работников, а в мае — сотрудников нетехнических должностей.

В ноябре Meta уже объявила об увольнении 11 тыс. сотрудников в целях снижения издержек, что стало крупнейшим в истории компании сокращением штата. При этом руководство компании назвало 2023 год «годом эффективности».

На прошлой неделе о грядущем новом раунде сокращений сообщало агентство Bloomberg. По данным агентства, нынешний раунд сокращений связан с неудовлетворительными финансовыми показателями. Руководство Meta, столкнувшейся с падением доходов от рекламы, якобы попросило директоров и вице-президентов составить списки сотрудников, с которыми можно попрощаться без ущерба для компании, утверждают источники агентства.

Технологические корпорации вот уже который месяц одна за другой анонсируют массовые сокращения сотрудников. Только в феврале о таких планах заявили Apple, Dell, Disney, Ericsson, PayPal, Twitter, Yahoo!, Zoom и многие другие. Сегодня же стало известно, что Microsoft в рамках программы сокращения 10 тыс. сотрудников, объявленной еще в середине января, уволил всю команду специалистов, отвечавших за вопросы этики при разработке искусственного интеллекта. При этом, по данным Platformer, Microsoft по-прежнему располагает командой специалистов, которым поручено разрабатывать правила и принципы, регулирующие инициативы компании в области искусственного интеллекта.

Кирилл Сарханянц