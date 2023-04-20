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Коммерсантъ FM
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Швейцария вслед за ЕС ввела санкции против ЧВК «Вагнер» и РИА ФАН

Швейцария объявила о введении санкций против частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и Федерального агентства новостей (РИА ФАН). 13 апреля ЧВК «Вагнер» и РИА ФАН были внесены в санкционный список Евросоюза (ЕС).

«ЕС ввел санкции против группы Вагнера за ее активное участие в военной агрессии России против Украины. Швейцария также вводит санкции против этих двух организаций, тем самым усиливая воздействие мер ЕС»,— говорится на сайте швейцарского правительства. Отмечается, что ограничения вступят в силу сегодня, 20 апреля, с 18:00 по местному времени (19:00 мск).

В правительстве Швейцарии отметили, что ранее ЕС запретил вещание и рекламу для телеканалов RT Arabic и Sputnik Arabic. Тем не менее в Швейцарии блокировать каналы по аналогии с решением ЕС не будут, поскольку «эффективнее противостоять ложным заявлениям, чем полностью запрещать их». Однако для RT Arabic и Sputnik Arabic в Швейцарии введут запрет на рекламу.

Основателем ЧВК «Вагнер» является Евгений Пригожин. В его отношении ЕС, США и Великобритания ранее ввели персональные санкции. РИА ФАН входит в состав медиагруппы «Патриот», пост главы попечительского совета которой также занимает господин Пригожин. Причиной включения ЧВК «Вагнер» в санкционный список стало участие компании в боевых действиях на Украине. РИА ФАН, по мнению ЕС, «занимается пропагандой».

Милена Костерева

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