В США нашли тела двух петербуржцев, одного из которых расчленили

В США найдены тела двух пропавших эмигрантов из Петербурга — 28-летнего фотографа Павла Векшина и 37-летнего Кирилла Щукина. Они скончались от ножевых ранений, одного из них расчленили, пишет американская газета Cbsnews.

По данным издания, мужчины пропали около месяца назад, две недели их искала полиция. Павел Векшин и Кирилл Щукин являются супружеской парой, они переехали в США из Петербурга и жили в городе Медфорде, однако тела были найдены в Бостоне, уточнили в офисе окружного прокурора Мидлсекса Мэриан Райан.

Убийца нанес мужчинам множественные ранения, а затем расчленил 37-летнего Кирилла Щукина и выбросил части тела в резиновые баки на складе в Брайтоне на Норт-Бикон-стрит. Следователи предполагают, что следы убийства пытались скрыть — на месте найдены резиновые перчатки и отбеливатель.

Прокуратура назвала подозреваемым 37-летнего Леонида Волкова из Медфорда, он знал обеих жертв и, по версии следствия, убитый Щукин был поручителем аренды его квартиры. «В результате спора Щукин недавно отказался продолжать выполнять эту роль в качестве доверителя по договору аренды, и этот отказ привел к выселению Волкова из квартиры»,— рассказали в офисе областного прокурора. Подозреваемый арестован в Северном Эттлборо.

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