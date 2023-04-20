Honda Civic Type R стала рекордсменом «Нордшляйфе»

Новый хэтчбек Honda Civic Type R стал быстрейшим серийным переднеприводным автомобилем на «Нордшляйфе» (северная петля гоночной трассы «Нюрбургринг»).

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Фото: Honda Honda Civic Type R

Фото: Honda

Тест-пилот марки проехал 20,8-километровый круг за 7:44:881, что стало лучшим результатом для моделей с передним приводом. В заезде участвовал стандартный хэтчбек с 329-сильным 2-литровым бензиновым двигателем с 6-ступенчатой механической коробкой передач с функцией синхронизации оборотов при переключении.

Напомним, премьера нового поколения Honda Civic Type R состоялась летом 2022 года. Новинка стала самым мощным дорожным вариантом в истории модели.

Максим Вершинин

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