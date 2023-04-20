В отношении Ильи Лисняка возбуждено уголовное дело, он объявлен в международный розыск

СК сообщил о возбуждении дела в отношении неназваного депутата заксобрания Пермского края. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2022 году подозреваемый, преследуя корыстные мотивы, под угрозой распространения информации негативного характера о сотруднике аппарата администрации региона и его родственниках на платформах информационных ресурсов, подконтрольных подозреваемому, требовал от служащего передачи денежных средств в особо крупном размере.

По данным «Ъ-Прикамье», речь идет о депутате Илье Лисняке. На днях силовики пытались его задержать, однако ему удалось скрыться, вылетев в одну из стран ближнего зарубежья. Речь может идти либо об Узбекистане или Турции.

По данным «Ъ-Прикамье», заявление на него в СК написал один из руководителей главы администрации губернатора.

Господин Лисняк объявлен в международный розыск. Следователь обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает СК.