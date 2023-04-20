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Коммерсантъ FM
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ТАСС: флагман Северного флота «Петр Великий» может быть выведен из состава ВМФ

Из боевого состава Военно-морского флота России может быть выведен флагман Северного флота тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) «Петр Великий», сообщил источник ТАСС в военно-морской сфере. Это может быть связано с высокими затратами на модернизацию. Имя крейсера может быть передано стратегическому атомному подводному ракетоносцу проекта 955А «Борей-А».

Авианесущий крейсер "Петр Великий" во время учений на Северном флоте, 1998 год

Авианесущий крейсер "Петр Великий" во время учений на Северном флоте, 1998 год

Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ

Авианесущий крейсер "Петр Великий" во время учений на Северном флоте, 1998 год

Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ

Андреевский флаг был поднят на «Петре Великом» 25 лет назад. Крейсер является единственным боевым надводным атомоходом в ВМФ и крупнейшим действующим неавианесущим ударным кораблем в мире. Построен по проекту 1144.2 («Орлан»). Оснащен ядерной энергетической установкой и управляемым ракетным вооружением. Предназначен для поражения крупных надводных целей, обеспечения противовоздушной и противолодочной обороны.

Вопрос о выведении «Петра Великого» из боевого состава ВМС сейчас находится в проработке, сообщил собеседник российского госагентства. «Похоже, что опыт ремонта и модернизации однотипного ТАРК "Адмирал Нахимов" показал, что это очень затратно»,— добавил он.

Часть моряков с «Петра Великого» перешла на борт «Адмирала Нахимова» для формирования нового экипажа и «совместной работы со сдаточной командой завода "Севмаш"», сказал источник ТАСС. Экипаж приступил к изучению, приемке и обслуживанию нового вооружения и оборудования модернизированного корабля. Основная часть команды будет на борту «Адмирала Нахимова» к поднятию флага, часть останется обеспечивать живучесть «Петра Великого» и покинет его после списания из состава флота.

«Адмирал Нахимов» находится на модернизации до уровня проекта 1144.2М. Его передача флоту ожидается в 2024 году. Предполагалось, что «Петр Великий» также будет модернизирован.

Леонид Уварчев

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