Инфляция пошла на второй круг

В марте 2023 года годовая инфляция в Татарстане составила 1,9%, сообщил вчера Нацбанк республики. Это означает, что сейчас стоимость товаров и услуг в регионе выше, чем в марте прошлого года, когда уже произошел резкий скачок цен после начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине. Как отмечает регулятор, за прошедший год стали дешевле овощи, замедлился рост цен на мучные изделия, однако продолжают дорожать туристические путевки и авиаперелеты. Эксперты отмечают, что в республике инфляция ниже, чем в целом по РФ из-за «высокой концентрации локальных производств».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По данным Нацбанка Татарстана (является отделением Волго-Вятского управления ЦБ РФ), годовая инфляция в регионе по итогам марта 2023 года составила 1,91%. Это ниже, чем в Приволжском федеральном округе, где за год товары и услуги в среднем подорожали на 2,66%. В целом по России инфляция достигла 3,51%. «Во многом это объясняется статистическим эффектом базы: в расчете годовой инфляции уже перестал учитываться прошлогодний мартовский всплеск цен»,— заявил Нацбанк.

Напомним, в марте 2022 года годовая инфляция составляла 18,08%. При этом всего за один месяц товары и услуги стали дороже в регионе в среднем на 9%. Такой резкий скачок цен произошел на фоне спецоперации РФ на Украине, начавшейся в феврале прошлого года. Годовой рост цен на продукты питания тогда составил 18,91%, на непродовольственные товары — на 21,23%. Власти Татарстана указывали, что жители стали запасаться продуктами длительного хранения, что привило к ажиотажному спросу. Больше всего дорожали сахар и крупы.

В настоящее время цены на товары и услуги в Татарстане остаются выше, чем после начала спецоперации, хотя Нацбанк говорит о «замедлении роста». Регулятор отмечает «сдержанный потребительский спрос, расширение предложения ряда товаров и уменьшение давления со стороны издержек производителей продуктов питания».

Цены на продукты питания сейчас в среднем выше на 2,74%, чем в марте прошлого года. В то же время стоимость плодоовощной продукции ниже на 7,44%. Нацбанк указывает на «повышенный уровень запасов сельскохозяйственных культур, сформировавшийся на фоне их высокого урожая в 2022 году». Из-за этого замедлился рост на пшеничную муку, кондитерские и макаронные изделия. Также снижаются цены на картофель из-за высокого урожая этой культуры.

Годовой рост цен на непродовольственные товары по итогам марта 2023 года составил 1,56%. «В марте отмечались сохранение сдержанного спроса и рост предложения электроники, в том числе за счет развития параллельного импорта. Это сказалось на ускорении годового снижения цен на телевизоры, смартфоны, беспроводные наушники и планшеты»,— заявляет Нацбанк. По его данным, также замедлялся рост цен на шампуни, гели для души и другие средства гигиены.

Стоимость услуг в Татарстане сейчас на 6,6% выше, чем в марте прошлого года. «В этом году в марте по сравнению с февралем в Татарстане не изменилась стоимость ремонта телевизоров, маникюра, стрижки и изготовления ксерокопий»,— отмечает Нацбанк. Также он указывает на «более сдержанную динамику цен на заграничные туристические поездки». Вместе с тем отмечается «продолжающийся рост стоимости услуг в сфере внутреннего и зарубежного туризма, а также авиаперелетов».

Напомним, по итогам 2022 года цены на товары и услуги в Татарстане выросли на 11,37%. Максимальное значение годовой инфляции наблюдалось в апреле — около 20%. Затем цены на товары стали снижаться. По итогам года оборот розничной торговли в Татарстане сократился на 3,1%. При этом в непродовольственном секторе падение достигло почти 9%.

„Ъ“ изучил динамику цен в Татарстане на отдельные продукты. Так, за последний год почти на 24% — до 232,9 руб. за 1 кг подорожал маргарин (сравниваются данные Татарстанстата на начало апреля 2022 года и 2023-го). Более чем на 7% выросли цены на говядину, баранину и сосиски (до 481,7 руб., 575,6 руб. и 384 руб. за кг) В то же время на 10% стала дешевле свинина (259 руб.) и куры (146,5 руб.). Снизились цены на большинство овощей, за исключением огурцов и лука. Гречка стала дешевле на 42,6% (65,1 руб. за кг). Вместе с тем, если сравнивать с ценами, которые были в середине февраля до спецоперации, большинство продуктовых позиций выросли по стоимости.

Директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский связывает удешевление многих продуктов хорошим урожаем 2022 года, а также относительно низкими ценами на топливо из-за ограничений его экспорта. «На непродовольственные товары также складывалась тенденция замедления роста цен из-за сдержанного поведения потребителей. Они экономили, и цены из-за низкого спроса не могли быстро расти»,— говорит он. Эксперт считает, что инфляция в Татарстане «показывает более позитивные показатели» из-за «высокой концентрации локальных производств наиширочайшего профиля и также за счет переизбытка наиболее востребованных категорий продовольствия».

ЦБ РФ прогнозирует, что инфляция по итогам 2023 года составит 5-7% и вернется к 4% в 2024 году.

Кирилл Антонов