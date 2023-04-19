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Коммерсантъ FM
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Мигель Диас-Канель переизбран на пост президента Кубы до 2028 года

Национальная ассамблея народной власти Кубы (парламент) избрала действующего президента страны Мигеля Диас-Канеля Бермудеса на президентский пост на срок в 2023-2028 годах. Его назначение поддержали 459 из 462 присутствующих на заседании депутатов. Трансляция заседания велась на государственном телевидении Кубы.

Действующий вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес Меса был переизбран на следующий срок. Также был утвержден состав правительства.

Институт президентства восстановили на Кубе в 2019 году после принятий новой конституции. Мигель Диас-Канеля и Сальвадор Вальдес Меса были назначены на посты президента и вице-президента в октябре 2019 года. Согласно принятому в том же году положению Национальной ассамблеи, их полномочия на первом сроке действовали четыре года — до 2023-го, когда начнет работу новый созыв парламента.

О новой конституции — в материале «Ъ» «Куба обрела новую конституцию со старыми идеалами».

Олеся Павленко

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