Как сериалы помогают справляться с повседневным абсурдом

«Начальная школа Эбботт», 2021–

руководство для молодых учителей

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 20th Television; Warner Bros. Television Фото: 20th Television; Warner Bros. Television

В «самой нищей школе Филадельфии» первоклашки боятся ходить по коридору — лампа уже месяц мигает, как в фильме «Оно». В туалете из бачка течет вода, на обед детям не дают ни овощей, ни фруктов, зато среди учителей текучка, как в пекарне. Но те, кто не уволились сразу, действуют по принципу «помоги себе сам»: устраивают во дворе огород для школьной столовки и собирают деньги на учебные нужды с помощью любительских роликов в интернете. Так устроено многое, за что в ответе государство: энтузиасты голыми руками затыкают дыры, созданные равнодушными и некомпетентными чиновниками. Лучший пример самоотверженности — юная училка Джанин: она сама лезет менять лампу, обесточивает всю школу — зато не падает с лестницы!

«Парки и зоны отдыха», 2009–2015

катехизис для чиновников

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 3 Arts Entertainment; Deedle-Dee Productions Фото: 3 Arts Entertainment; Deedle-Dee Productions

Оказывается, не все чиновники одинаково бесполезны. В департаменте благоустройства города Пауни работает образец для подражания — энергичная блондинка Лесли Ноуп. Для нее нет нерешаемых проблем, она штурмует любую бюрократическую стену, выстроенную ее же коллегами, с пламенным энтузиазмом. Когда в департамент поступает жалоба, что строительные рабочие оставили возле жилого дома гигантскую яму, а в нее свалился один из жильцов и сломал обе ноги, только Лесли (и, может быть, Бэтмен) может сделать так, чтобы чертову яму зарыли, ведь для коммунальных служб убрать за собой — история из области фантастики. Наверное, Лесли смогла бы даже выбить финансирование для школы Эбботт, если бы это не были разные сериалы.

«Это будет больно», 2022

анамнез для молодых врачей

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: BBC / Sister / AMC / Anika Molnar Фото: BBC / Sister / AMC / Anika Molnar

«В отделении акушерства и гинекологии в одиночку плывешь на горящем корабле без всякой помощи. Речь идет о жизни и смерти, и ты все время перемазан биологическими жидкостями. Но где еще в конце лечения становится в два раза больше пациентов? Выкуси, гериатрия! Только счета за одежду намекают, что я работаю в убыток». В забюрокраченной британской системе здравоохранения вместо повышения зарплат деньги тратят на курсы толерантности врачей — учат не произносить слова «инвалид». А врачи берут больше смен и вкалывают до полного выгорания. Акушер Адам на смене так устает, что засыпает в машине, но не теряет присутствия духа, даже будучи «по локоть в пациентке»,— выжить на горящем корабле ему помогают бодрый медицинский цинизм и черный юмор.

«Клинер», 2021–

инструкция по чистке для уборщиков

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Studio Hamburg UK Фото: Studio Hamburg UK

Уборщиков в Англии вызывают не только для чистки гостиных после вечеринок. Других вариантов полно: вымыть кухню, где благоверная зарезала мужа-изменщика, или кабинет, где бабушку убило взрывом камина. Убрать останки сгоревшего электрика в доме неумехи-блогера и почистить диван, где сидел Черчилль, в доме старушки, пристрелившей грабителя: негодяй влез на исторический диван с ногами. Ролевая модель — невозмутимый чистильщик Вики, у которого в запасе всегда найдется пара химических реактивов и доброе слово для самого безумного клиента (а среди них впору устраивать конкурс безумцев).

«Как стать богом в Центральной Флориде», 2019

мотивирующий инструктаж для домохозяек

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Smoke House; TriStar Television Фото: Smoke House; TriStar Television

Как быть, если муж излечился от алкоголизма, но его охмурил предприимчивый менеджер финансовой пирамиды, а в итоге сожрал аллигатор? Пирамида подобна секте: нельзя просто загнать по сходной цене скопившийся в гараже товар, в который муж вложил все сбережения семьи. Нужно вдобавок привести к супервайзеру еще десяток адептов и создать сеть распространителей. Антипример для подражания — вдова Кристал, оставшаяся с младенцем на руках и ипотекой в плену торговой пирамиды: она всем покажет, как схватить за хвост американскую мечту. Пойдет по головам и пересектантит самых упертых супервайзеров — потому что так называемого «маленького человека» лучше не злить и не припирать к стенке.

«Вампиры средней полосы», 2021–

образец жизненной стратегии для пенсионеров

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: онлайн-кинотеатр START Фото: онлайн-кинотеатр START

Большая семья вампиров из Смоленска держится заботами старейшего представителя рода Святослава Вернидубовича Кривича, он же дед Слава. За семейством нужен глаз да глаз: взрослые работают за еду, у молодых психотравмы и шашни, а внук вообще малахольный — «Что ж за лихо-то такое, всем хрен, а нам два». Без деда Славы они давно бы пропали, даром что вампиры: дед и в исполкоме договорится, и с детской площадки закладчиков погонит, и в полиции разберется. Надо просто его слушать, он хранитель вековой народной мудрости: «Главное памятник поставить, а голуби сами прилетят».

«Космические силы», 2020–2022

методичка для военных

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Netflix Фото: Netflix

Образцовый вояка генерал ВВС Нерд в неземных обстоятельствах проявляет недюжинную смекалку по принципу «кто в армии служил, тот в цирке не смеется». Когда президент учреждает космические войска и собирается колонизировать Луну, он берет под козырек. Когда китайский спутник отрезает солнечные батареи у американского, генерал предлагает сбросить на врага бомбу, а потом чинит свое имущество с помощью ученого шимпанзе. Работающие в связке с космическими войсками научные сотрудники над ним глумятся, пиарщики погружают его в бездну позора. Но наш вояка не болван — в любой непонятной ситуации он старается поступать правильно, просто ситуации становятся от раза к разу все непонятней.

«Медведь», 2022–

сборник рецептов для работников общепита

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hulu Фото: Hulu

После внезапной смерти владельца забегаловка «Оригинальная чикагская говядина» грозит пойти ко дну, когда за нее берется повар Карми, брат усопшего и пример для подражания. Парня муштровали на мишленовской кухне, и он намерен превратить заведение в «солидный ресторан, которым управляют зрелые люди». Но подчиненные никак не хотят дозреть: кондитер впадает в меланхолию из-за рецепта пончиков, санитарная инспекторша обнаруживает в стене дыру от газовой трубы, а стажерка случайно открывает на сайте предзаказ, и к открытию нужно приготовить сотню бургеров и полсотни жареных цыплят. У Карми не остается выбора — или пойти ко дну, или стать властелином хаоса.

«Моцарт в джунглях», 2014–2018

партитура для классических музыкантов

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amazon Prime Video Фото: Amazon Prime Video

Симфонический оркестр по принципам своего устройства не сильно отличается от разбойничьей рок-группы: кругом те же грабли, костры амбиций, допинги и промискуитет. И те же финансовые проблемы: Нью-Йоркский симфонический под управлением престарелого авторитетного дирижера-классика давно на мели. Спасать ситуацию зовут молодого эксцентричного маэстро с нестандартным подходом Родриго Де Сузу: на репетиции он приносит попугая и устраивает концерт прямо на улице — все кончается братанием с местными и полицейским участком. Зато оркестр теперь звучит как надо — будьте как Родриго, слушайте музыку сфер.

«Любовь и анархия», 2020

школа выживания для офисного планктона

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Netflix Фото: Netflix

В книжное издательство, где закомплексованные умники вянут в ожидании старости, приходит бизнес-консультант, миловидная женщина Софи, и под вечер в опустевшем офисе мастурбирует прямо у компьютера. За ней подсматривает айтишник Макс и снимает недостойное поведение на телефон. Он попытается ее шантажировать, она отберет у него телефон — отныне эта пара запалит с четырех концов скучный офис: Софи «на слабо» целый день ходит по кабинетам задом наперед, а Макс превращает протокольный деловой обед в веселый балаган. Зарегулированный социум, конечно, не развалится от их выходок, но жизнь обоих заиграет новыми красками.

«Вице-президент», 2012–2019

протокол для неопытных политиков

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dundee Productions Фото: Dundee Productions

Политика — поле случайных успехов и постоянных проколов, где дурацкая шутка может стоить карьеры. Вместо того чтобы заниматься делом, политику надо следить, как бы чего не ляпнуть, чтобы неравнодушная общественность не сожрала его с потрохами. Весь аппарат вице-президентши Селины Майер сосредоточенно работает на то, чтобы подчищать катастрофические результаты собственного рвения. Общественно значимые решения все равно принимаются в кулуарах в интересах определенных лобби, а политик — просто ширма этой подковерной возни. Но Селине каким-то чудом удавалось семь сезонов держать хорошую мину в бюрократическом болоте, где весь аппарат занят в основном тем, что поддерживает липовые имиджи и обслуживает сам себя.

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