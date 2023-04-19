ЦСКА обыграл «Ак Барс» и сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина

Московский ЦСКА победил казанский «Ак Барс» со счетом 3:0 и сравнял счет по количеству побед в финальной серии Кубка Гагарина. Теперь у обеих команд по одной победе. Матч прошел на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Следующая фотография 1 / 6 Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Первую шайбу на 13-й минуте забросил Владислав Каменев, вторую — Ярослав Дыбленко (35-я минута), третью — Михаил Григоренко (59).

Третья игра серии состоится в Москве 21 апреля. Первый матч в финальном противостоянии также прошел в Казани и завершился победой «Ак Барса» со счетом 4:1.

Кубок Гагарина — приз, вручаемый победителю play-off Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» завоевывал этот трофей три раза, ЦСКА — два, является действующим обладателем кубка. Финальная серия продолжается до четырех побед у одной из команд.

Эрдни Кагалтынов