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Коммерсантъ FM
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ЦСКА обыграл «Ак Барс» и сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина

Московский ЦСКА победил казанский «Ак Барс» со счетом 3:0 и сравнял счет по количеству побед в финальной серии Кубка Гагарина. Теперь у обеих команд по одной победе. Матч прошел на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани.

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Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

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Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Первую шайбу на 13-й минуте забросил Владислав Каменев, вторую — Ярослав Дыбленко (35-я минута), третью — Михаил Григоренко (59).

Третья игра серии состоится в Москве 21 апреля. Первый матч в финальном противостоянии также прошел в Казани и завершился победой «Ак Барса» со счетом 4:1.

Кубок Гагарина — приз, вручаемый победителю play-off Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» завоевывал этот трофей три раза, ЦСКА — два, является действующим обладателем кубка. Финальная серия продолжается до четырех побед у одной из команд.

Эрдни Кагалтынов

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