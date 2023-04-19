«Центральный» отправили за красную линию

ТК «Центральный» не удалось отменить решение арбитражного суда Башкирии, который обязал его демонтировать часть платной парковки возле комплекса площадью более 2 тыс. кв. м. Нарушения выявило Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы еще в 2019 году. Суды установили, что «Центральный» самовольно захватил участки и увеличил площадь своих парковок до 9,6 тыс. кв. м. Арендаторы ТЦ опасаются, что утрата части парковок скажется на их бизнесе. Юристы считают решения обоснованными.
Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение об обязании ООО Торговый комплекс ««Центральный»» в Уфе в течение месяца демонтировать часть платной парковки возле комплекса на улицах Цюрупы и Якутова и освободить занимаемые участки.
Иск в арбитражный суд Башкирии в 2021 году подало Управление земельных и имущественных отношений (УЗИО) администрации Уфы, затем к нему присоединилось министерство земельных и имущественных отношений Башкирии.
В 2019 году УЗИО установило, что участок площадью 81 кв. м по улице Цюрупы у входа в «Центральный» неправомерно занят под платную парковку автомобилей. В 2005 году УЗИО заключало с ТСК «Центральный рынок» договор аренды участка, но он был прекращен в 2008 году. Также для парковки самовольно используется прилегающая к участку муниципальная земля площадью 1,1 тыс. кв. м. На части другого участка площадью 5 тыс. кв. м с неразграниченной госсобственностью вдоль улицы Якутова неправомерно установлены ограждения и шлагбаумы, захваченная территория площадью 809 кв. м используется для парковки автомобилей, говорится в материалах дела. При этом участок находится в границах красных линий и относится к территории общего пользования для проезда. По мнению УЗИО, в общей сложности выявлен самовольный захват земли площадью более 2 тыс. кв. м, которая огорожена и используется под платные парковки ТК «Центральный».
На принадлежащем ТК «Центральный» участке площадью 7,5 тыс. кв. м с видом разрешенного использования «под торгово-сервисный комплекс» также размещен платный паркинг для посетителей. Эта территория огорожена бетонными блоками, установлены шлагбаумы и будки охраны.
Материалы осмотра территории вокруг ТЦ были переданы управлению Росреестра по Башкирии, которое вынесло предписание об устранении выявленных нарушений — использования земли без оформленных прав. В 2019-2020 годах ТК «Центральный» был дважды оштрафован суммарно на 150 тыс. руб. за его невыполнение.
Истцы просили обязать ответчика освободить самовольно занятые участки, а также перенести бетонные блоки, будки охраны и шлагбаумы на границы участка, который находится в собственности ТЦ.
В 2019 году ТК «Центральный», принадлежащий ООО «Финвесторг-Уфа», был признан банкротом по заявлению аффилированного с ним ООО «БВК Экспо», сумма задолженности перед которым составляла 35,7 млн руб.
На судебном заседании конкурсный управляющий «Центрального» Павел Коршунов пояснил, что все помещения в «Центральном», а также спорные участки были переданы в аренду ООО «Экспо-плаза», ООО «Управляющая компания» (обе компании принадлежат Михаилу Лазаренко) и ООО «Содружество сельскохозяйственных производителей» (совладельцы — Татьяна Пасынкова и «Экспо-плаза»). Представители компаний-арендаторов, привлеченные третьими лицами, просили в иске отказать. В «Содружестве сельскохозяйственных производителей», которое арендует основную парковку площадью 7,5 тыс. кв. м, сообщили, что парковочную систему «Парктайм» (шлагбаумы, места для охраны, стойки для парковочных карт) получили в рамках договора аренды. В «Экспо-плаза» заявили, что приняли решение об аренде торговых павильонов в том числе из-за наличия современной закрытой платной парковки. Демонтаж ограждений и шлагбаумов негативно скажется на потоке посетителей и осложнит доступ к торговым рядам, а «Экспо-плаза» будет вынуждено расторгнуть договоры аренды, что повлечет значительные убытки для торгового комплекса, отметили в компании.
Суд первой инстанции, удовлетворяя иск УЗИО, отметил, что спорные участки относятся к землям муниципальной собственности и госсобственность на которые не разграничена. Ими распоряжаются муниципалитеты и органы госвласти. Доказательств, опровергающих факт самовольного занятия участков, ответчиком в материалы дела не представлено, говорится в решении.
ТК «Центральный» подал апелляционную жалобу, в которой просил решение суда отменить и отказать в удовлетворении требований. Ответчик указал, что в материалах дела нет доказательств, что именно «Центральный» установил спорные ограждения.
Апелляция не нашла оснований для отмены решения. «Документов, подтверждающих правовые основания размещения ответчиком шлагбаумов и ограждений на спорных земельных участках, а также прилегающей территории, не представлено»,— говорится в постановлении.
В пресс-службе администрации Уфы «Ъ-Уфа» вчера сообщили, что согласно решениям судов, ответчик должен будет скорректировать границы платной парковки у «Центрального». Михаил Лазаренко на звонки «Ъ-Уфа» не ответил.
Управляющий партнер агентства «Барристер» Айдар Муллануров считает решение и постановление обоснованными, перспектив для отмены судебных актов в кассации он не видит. «Если окажется, что основную парковку без прилегающих участков использовать затруднительно, это создаст большую проблему для ТЦ. В таком случае придется или брать спорные участки в аренду, или менять конфигурацию основной парковки. Также „Центральный“ может попросить город перераспределить землю — предоставить спорные участки взамен на часть своей земли или в судебном порядке установить сервитут для установки паркоматов и проезда»,— прокомментировал Айдар Муллануров.