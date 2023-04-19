«Центральный» отправили за красную линию

ТК «Центральный» не удалось отменить решение арбитражного суда Башкирии, который обязал его демонтировать часть платной парковки возле комплекса площадью более 2 тыс. кв. м. Нарушения выявило Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы еще в 2019 году. Суды установили, что «Центральный» самовольно захватил участки и увеличил площадь своих парковок до 9,6 тыс. кв. м. Арендаторы ТЦ опасаются, что утрата части парковок скажется на их бизнесе. Юристы считают решения обоснованными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение об обязании ООО Торговый комплекс ««Центральный»» в Уфе в течение месяца демонтировать часть платной парковки возле комплекса на улицах Цюрупы и Якутова и освободить занимаемые участки.

Иск в арбитражный суд Башкирии в 2021 году подало Управление земельных и имущественных отношений (УЗИО) администрации Уфы, затем к нему присоединилось министерство земельных и имущественных отношений Башкирии.

В 2019 году УЗИО установило, что участок площадью 81 кв. м по улице Цюрупы у входа в «Центральный» неправомерно занят под платную парковку автомобилей. В 2005 году УЗИО заключало с ТСК «Центральный рынок» договор аренды участка, но он был прекращен в 2008 году. Также для парковки самовольно используется прилегающая к участку муниципальная земля площадью 1,1 тыс. кв. м. На части другого участка площадью 5 тыс. кв. м с неразграниченной госсобственностью вдоль улицы Якутова неправомерно установлены ограждения и шлагбаумы, захваченная территория площадью 809 кв. м используется для парковки автомобилей, говорится в материалах дела. При этом участок находится в границах красных линий и относится к территории общего пользования для проезда. По мнению УЗИО, в общей сложности выявлен самовольный захват земли площадью более 2 тыс. кв. м, которая огорожена и используется под платные парковки ТК «Центральный».

На принадлежащем ТК «Центральный» участке площадью 7,5 тыс. кв. м с видом разрешенного использования «под торгово-сервисный комплекс» также размещен платный паркинг для посетителей. Эта территория огорожена бетонными блоками, установлены шлагбаумы и будки охраны.

Материалы осмотра территории вокруг ТЦ были переданы управлению Росреестра по Башкирии, которое вынесло предписание об устранении выявленных нарушений — использования земли без оформленных прав. В 2019-2020 годах ТК «Центральный» был дважды оштрафован суммарно на 150 тыс. руб. за его невыполнение.

Истцы просили обязать ответчика освободить самовольно занятые участки, а также перенести бетонные блоки, будки охраны и шлагбаумы на границы участка, который находится в собственности ТЦ.

В 2019 году ТК «Центральный», принадлежащий ООО «Финвесторг-Уфа», был признан банкротом по заявлению аффилированного с ним ООО «БВК Экспо», сумма задолженности перед которым составляла 35,7 млн руб.

На судебном заседании конкурсный управляющий «Центрального» Павел Коршунов пояснил, что все помещения в «Центральном», а также спорные участки были переданы в аренду ООО «Экспо-плаза», ООО «Управляющая компания» (обе компании принадлежат Михаилу Лазаренко) и ООО «Содружество сельскохозяйственных производителей» (совладельцы — Татьяна Пасынкова и «Экспо-плаза»). Представители компаний-арендаторов, привлеченные третьими лицами, просили в иске отказать. В «Содружестве сельскохозяйственных производителей», которое арендует основную парковку площадью 7,5 тыс. кв. м, сообщили, что парковочную систему «Парктайм» (шлагбаумы, места для охраны, стойки для парковочных карт) получили в рамках договора аренды. В «Экспо-плаза» заявили, что приняли решение об аренде торговых павильонов в том числе из-за наличия современной закрытой платной парковки. Демонтаж ограждений и шлагбаумов негативно скажется на потоке посетителей и осложнит доступ к торговым рядам, а «Экспо-плаза» будет вынуждено расторгнуть договоры аренды, что повлечет значительные убытки для торгового комплекса, отметили в компании.

Суд первой инстанции, удовлетворяя иск УЗИО, отметил, что спорные участки относятся к землям муниципальной собственности и госсобственность на которые не разграничена. Ими распоряжаются муниципалитеты и органы госвласти. Доказательств, опровергающих факт самовольного занятия участков, ответчиком в материалы дела не представлено, говорится в решении.

ТК «Центральный» подал апелляционную жалобу, в которой просил решение суда отменить и отказать в удовлетворении требований. Ответчик указал, что в материалах дела нет доказательств, что именно «Центральный» установил спорные ограждения.

Апелляция не нашла оснований для отмены решения. «Документов, подтверждающих правовые основания размещения ответчиком шлагбаумов и ограждений на спорных земельных участках, а также прилегающей территории, не представлено»,— говорится в постановлении.

В пресс-службе администрации Уфы «Ъ-Уфа» вчера сообщили, что согласно решениям судов, ответчик должен будет скорректировать границы платной парковки у «Центрального». Михаил Лазаренко на звонки «Ъ-Уфа» не ответил.

Управляющий партнер агентства «Барристер» Айдар Муллануров считает решение и постановление обоснованными, перспектив для отмены судебных актов в кассации он не видит. «Если окажется, что основную парковку без прилегающих участков использовать затруднительно, это создаст большую проблему для ТЦ. В таком случае придется или брать спорные участки в аренду, или менять конфигурацию основной парковки. Также „Центральный“ может попросить город перераспределить землю — предоставить спорные участки взамен на часть своей земли или в судебном порядке установить сервитут для установки паркоматов и проезда»,— прокомментировал Айдар Муллануров.

Влада Шипилова