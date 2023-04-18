«Агропромкомплектация» планирует возвести 248 малоэтажных домов для сотрудников в Железногорском районе Курской области

ГК «Агропромкомплектация» (крупный производитель свинины и молока) в рамках строительства агрогородка возле населенного пункта Долгая Щека Железногорского района Курской области планирует возвести 248 домов малой этажности на 800 квартир. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщил генеральный директор компании Сергей Новиков. Проект будет реализовываться в рамках федеральной программы комплексного развития сельских территорий.

По словам господина Новикова, в строительство домов для сотрудников ГК планирует вложить 1,75 млрд руб. Еще 246 млн руб. предполагается направить на развитие улично-дорожной сети в поселке Долгая Щека.

Проект будет реализовываться в 2023–2028 годах. Помимо квартир предусматриваются и участки под застройку.

Ранее сообщалось, что за счет средств областного бюджета в агрогородке может быть возведен физкультурно-оздоровительный комплекс на 32 посещения в сутки, а также детский сад на 60 мест, школа и объекты инженерной инфраструктуры. Их строительство может быть завершено уже в 2024 году. Возведение домов планируется начать в 2023 году.

«Агропромкомплектация» работает в Курской, Тверской и Рязанской областях; головной офис расположен в московском Зеленограде. В Курской области компания развивает растениеводство, свиноводство, молочное и мясное животноводство, а также переработку продукции (собственные торговые марки «Ближние Горки», «Дмитрогорский продукт» и «Искренне Ваш»). Ключевое предприятие в регионе — Курский мясоперерабатывающий завод в селе Линец Железногорского района, запущенный в 2016 году: компания вложила в его строительство 8 млрд руб.

Подробнее о Курском мясоперерабатывающем заводе «Агропромкомплектации» — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин