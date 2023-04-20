Мошенника судят за новых кредиторов

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга 19 апреля начал слушания по второму уголовному делу Никиты Солянина, который ранее был приговорен к трем годам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В 2022 году Солянин получил срок за то, что он занял более 82 млн рублей у знакомых под предлогом финансирования высокодоходного бизнеса, связанного с медоборудованием и рыбьими хребтами, пообещав за это «партнерам» солидные проценты. Позже объявились другие кредиторы, с которыми подсудимый пообещал рассчитаться земельным участком. Однако гражданское дело в итоге переросло для Никиты Солянина в новое уголовное.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Кучеров Фото: Андрей Кучеров

По версии следствия и гособвинителя, в 2015 году Никита Солянин уговорил двоих давних знакомых поучаствовать в финансово выгодных проектах, связанных с поставками заграничного медицинского оборудования для лечения онкозаболеваний, которое можно продать в российские медучреждения по госконтрактам. С каждого он взял суммарно по 6–7 млн рублей. Однако никаких документов, касающихся поставок товаров, так и не показал. Из-за давних связей приятели поверили ему на слово.

При этом Солянин не просто попросил у друзей в долг, но всякий раз делал это под расписку и обещал отдавать приятелям каждый месяц по 10% от суммы займа. Первое время он добросовестно это делал, но далее снова одалживал у приятелей деньги.

В какой-то момент подсудимый предложил друзьям еще раз вложиться в его проект, но на этот раз бизнес был связан с поставками рыбьих хребтов. Он заверил, что часть партии уже находится на складе, но пока что попасть туда не представляется возможным. За участие в новом деле Солянин обязался перед своими кредиторами отдавать уже по 20% в месяц. Снова никаких подтверждающих его деятельность документов он не показал.

В итоге настал день, когда Солянин перестал выходить на связь со своими компаньонами. Единственная информация, которой он поделился с друзьями, было короткое сообщение по телефону, что у него возникли проблемы. Объявился он только через пару лет — в 2017 году. В качестве обеспечительных мер по договору Никита Солянин уговорил двоих приятелей оформить на себя принадлежащий ему земельный участок в Приозерском районе Ленобласти с последующим его выкупом, но сделка в итоге не состоялась.

В какой-то момент нервы приятелей не выдержали, и они подали в суд на должника, однако позже стороны пошли на мировую — и погашение долга вновь было отсрочено. В итоге все едва не дошло до еще одного мирового соглашения и новой отсрочки, однако в скором времени Солянина арестовали по делу о мошенничестве. Тогда друзьям стало ясно, что свои деньги им придется возвращать уже в рамках уголовного производства.

На заседании суда 19 апреля Никита Солянин заявил, что не оспаривает данных против него показаний, и попросил не затягивать судебный процесс. Он подчеркнул, что ранее по этому делу дал явку с повинной и полностью сознался в преступлении. «Мне нечего оспаривать»,— пояснил подсудимый. Однако суд перенес следующее заседание на май.

Андрей Кучеров