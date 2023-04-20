«Балтийский берег» вернулся в родную гавань

Экс-владелец рыбоперерабатывающей компании «Балтийский берег» Михаил Бобров вернул контроль над этим бизнесом. Предприниматель приобрел прошедшее через банкротство предприятие у Сбербанка, что могло обойтись ему в 2–3 млрд рублей. Ранее Михаил Бобров выкупил у кредитной организации компанию «Русский лосось», которая входила с «Балтийским берегом» в одну группу. В условиях роста цен рынок красной рыбы переживает непростые времена, но у компаний с сильным брендом остаются возможности для развития, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Производственные мощности компании находятся в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Смоленской областях, объем выпускаемой продукции — около 100 тыс. тонн

Фото: ООО «ТД «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» Производственные мощности компании находятся в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Смоленской областях, объем выпускаемой продукции — около 100 тыс. тонн

Фото: ООО «ТД «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»

Михаил Бобров приобрел компанию «СБК КЗМ Плюс», которой принадлежит ООО «ТД "Балтийский берег"» и ООО «Экопромэкс». Сделка состоялась в начале апреля, следует из данных ЕГРЮЛ. Прежде «СБК КЗМ Плюс» владел Сбербанк, сказано в отчетности «Балтийского берега». С Михаилом Бобровым «Ъ-СПб» связаться не удалось, в Сбербанке не ответили на вопросы «Ъ-СПб».

«Балтийский берег» занимается выпуском соленой и копченой рыбы, пресервов и морепродуктов. Среди его брендов «Балтийский берег», Mare, Dunkan, Arctic Salmon. Производственные мощности компании находятся в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Смоленской областях, объем выпускаемой продукции — около 100 тыс. тонн. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка предприятия в 2022 году составила 20,3 млрд рублей, чистая прибыль — 2,3 млрд рублей.

Сумма сделки могла составить 2–3 млрд рублей, оценивает начальник отдела торговых операций компании ПТЦ Дмитрий Марков. Возможно, оплата будет производиться в рассрочку в течение нескольких лет, поясняет аналитик.

Ранее господин Бобров был основным владельцем группы «Балтийский берег». Помимо одноименной компании, в ее состав также входило управляющее рыбоводными хозяйствами в Мурманской области предприятие «Русский лосось». В 2015 году группа столкнулась с подорожанием валютных кредитов и массовой гибелью рыбы, что привело к убыткам в 1,5 млрд рублей. В результате структуры «Балтийского берега» инициировали свое банкротство. После этого контроль над «Балтийским берегом» и «Русским лососем» перешел к Сбербанку, который приобрел их долги. В 2022 году господин Бобров вновь стал владельцем «Русского лосося», выкупив предприятие у Сбербанка совместно с партнерами.

Российский рынок красной рыбы показал негативную динамику по итогам 2022 года. Из-за нарушения цепочек поставок и валютных колебаний его сокращение было сопоставимо с 2014–2015 годами, указывал гендиректор Inarctica Илья Соснов. В ближайшие несколько лет потребление рыбы может упасть на 7% в год на человека, а в структуре спроса может снизиться доля лососевых, сказано в исследовании Национального рейтингового агентства. Подобные ожидания связаны с увеличением стоимости лосося в прошлом году на 25%.

На фоне роста цен и сложностей с закупкой оборудования инвестиции в рыбопереработку выглядят рискованно, говорит управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк. Но с учетом большого опыта Михаила Боброва в этой сфере и сильных рыночных позиций бренда «Балтийский берег» сделка выглядит логичной, считает эксперт. По его словам, наличие собственных лососевых хозяйств позволит «Балтийскому берегу» использовать в производстве продукции свое сырье.

Усложнившаяся логистика поставок замороженной рыбы в Россию стимулирует развитие внутреннего производства, добавляет совладелец компании «Органический рост» Максим Быков. Объем выращенной внутри страны рыбы растет, что способствует увеличению объемов ее первичной и глубокой переработки, указывает он. По данным Росрыболовства, в 2022 году российские предприятия аквакультуры и марикультуры вырастили 383,5 тыс. тонн продукции, что на 7,5% больше, чем в 2021 году. Объем производства форели и семги за этот период увеличился на 12,6%, до 154 тыс. тонн.

Константин Куркин