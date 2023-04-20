Проблемный участок у озера Вероярви доплыл до суда

Всеволожская городская прокуратура отменила постановление администрации Токсово о размещении дороги возле озера Вероярви во Всеволожском районе Ленобласти, строительство которой началось в конце марта. Прокуратура также направила исковое заявление о признании недействительным договора аренды земельного участка с ООО «Петровский канал» Ирины Мстеян. Возможность застройки спорного участка, а также перспективы дальнейшего разбирательства с бывшим главой администрации Токсово Юрием Зиновьевым станут ясны после вынесения решения суда, говорят юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава администрации МО Токсово Юрий Зиновьев

Фото: Администрация МО «Токсовское городское поселение» Бывший глава администрации МО Токсово Юрий Зиновьев

Фото: Администрация МО «Токсовское городское поселение»

Всеволожская городская прокуратура завершила проверку законности предоставления в пользование земельного участка вблизи особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Охраняемый природный ландшафт озеро Вероярви», сообщила пресс-служба прокуратуры Ленинградской области. «По результатам проверки на постановление администрации МО «Токсовское городское поселение» о размещении в границах ООПТ дороги в связи с допущенными нарушениями требований федерального закона 33-ФЗ от 14.03.1995 «Об особо охраняемых природных территориях» вынесен протест, на основании которого постановление администрации отменено.

Городская прокуратура Всеволожска также направила исковое заявление во Всеволожский городской суд о признании недействительной сделкой договор аренды земельного участка, заключенного по результатам торгов в форме электронного аукциона. Администрация Токсово сдала в аренду участок площадью 1,8 га рядом с озером в прошлом году. Торги на право аренды участка выиграло ООО «Петровский канал» Ирины Мстеян, после чего аукцион и торги через суд были признаны недействительными. В начале 2023 года администрация вновь провела торги, которые опять выиграла госпожа Мстеян.

Определением суда от 18 апреля удовлетворено требование прокурора о принятии мер обеспечения иска в виде запрета на осуществление с земельным участком регистрационных действий.

Упомянутое постановление токсовской администрации о прокладке дороги длиной 405 м в конце марта подписал Юрий Зиновьев, занимавший тогда должность главы муниципального образования. В лес заехала строительная техника, местные жители и активисты забили тревогу, заблокировали подъезд к озеру и направили видеообращение президенту РФ.

В последних числах марта совет депутатов МО «Токсовское городское поселение» принял решение отстранить господина Зиновьева от должности главы на время проверки. Но бывший глава не согласился с этим решением и 4 апреля назначил себя исполняющим обязанности руководителя администрации. Прокуратура в тот же день вынесла протест и предписала выполнить решение совета. В дело вмешалась природоохранная прокуратура, и господин Зиновьев подчинился. В администрации МО уточнили, что с 6 апреля господин Зиновьев уволен по собственному желанию.

Юрист юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Заур Цараков сомневается, что в отношении бывшего главы Токсово может быть предпринято дальнейшее разбирательство, хотя и не исключает такой возможности. «В данном случае ключевое значение будет иметь разрешение спора о признании договора аренды недействительным. Если в ходе рассмотрения дела будут установлены обстоятельства, свидетельствующие о существенных нарушениях со стороны господина Зиновьева, то вопрос привлечения его к ответственности может стать актуальным»,— дает оценку юрист.

Что касается перспектив оспаривания результатов торгов и аренды участка для ООО «Петровский канал», то здесь, по словам господина Царакова, все будет зависеть от того, согласится ли суд с мотивами, на основании которых прокуратура пришла к выводу о незаконности договора. «Арендатор может заявить свои возражения при рассмотрении дела во Всеволожском городском суде»,— поясняет юрист.

Ирина Мстеян не ответила на запрос «Ъ-СПб» о своих дальнейших планах в отношении участка у озера.

Александра Тен