Японский бомбист разлюбил демократию

Японская полиция расследует обстоятельства инцидента на предвыборном митинге с участием премьер-министра Фумио Кисиды, в которого было брошено самодельное взрывное устройство. Задержанный на месте 24-летний Рюдзи Кимура пока не дает показания, однако японские СМИ сообщают о том, что свое нападение он мог совершить по политическим мотивам. Ранее молодой человек подал судебный иск, пытаясь добиться изменения законодательства и получить право участвовать в парламентских выборах. После того как его иск был отклонен, в своих постах в Twitter Рюдзи Кимура назвал Японию «деспотическим государством, притворяющимся демократией». Олицетворением этой системы несостоявшийся «народный избранник» считает потомственного политика Фумио Кисиду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рюдзи Кимура (в центре)

Фото: Reuters Рюдзи Кимура (в центре)

Фото: Reuters

Обстоятельства инцидента на предвыборном митинге с участием Фумио Кисиды, произошедшего в субботу в рыболовецком порту Саигасаки (префектура Вакаяма), до конца не ясны. Действия 24-летнего безработного Рюдзи Кимуры, находившегося в толпе всего в десяти метрах от премьера и бросившего в его сторону самодельную трубчатую бомбу, следствие продолжает определять как «силовую попытку помешать проведению рабочего процесса».

Эта остающаяся неизменной первоначальная расплывчатая формулировка позволяет властям не называть случившееся в префектуре Вакаяма попыткой теракта или покушения и напрямую не связывать ЧП с именем премьера Кисиды. При этом остаются вопросы по поводу того, что имеется в виду под силовым препятствованием «рабочему процессу».

Попытка нападения произошла во время рабочей поездки Фумио Кисиды по регионам, в ходе которой ему предстояло выступить на митингах в префектурах Вакаяма и Оита в рамках предвыборной кампании в местные органы власти.

Инцидент, заставивший Японию вздрогнуть и вспомнить о том, как в июле прошлого года на предвыборном митинге был смертельно ранен бывший премьер-министр Синдзо Абэ, страна наблюдала в прямом эфире. Прямую трансляцию общения Фумио Кисиды с народом вели ведущие японские телеканалы. На кадрах с места событий видно, как премьер оборачивается на громкий звук за своей спиной, после чего к нему бросаются охранники, закрывают его раскладным пуленепробиваемым щитом и быстро уводят.

Молодого человека, бросившего металлический предмет в сторону премьера, схватили и повалили на землю стоявшие рядом люди. Как оказалось, ими были местные рыбаки, на несколько секунд опередившие сотрудников службы безопасности.

На месте ЧП были изъяты сразу два идентичных цилиндрических предмета. В результате разрыва одного из них и произошел хлопок. Кроме того, как сообщило агентство Kyodo, в рюкзаке нападавшего сотрудники полиции нашли нож. В связи с этим следствие не исключает, что злоумышленник мог подготовить различные виды оружия на случай изменения обстоятельств при выступлении премьера.

Несмотря на инцидент, Фумио Кисида не стал отменять свои публичные выступления и в тот же день как ни в чем не бывало уже общался с избирателями в префектуре Оита.

Арестованный на месте житель города Каваниси префектуры Хёго Рюдзи Кимура был доставлен в прокуратуру Вакаямы. О мотивах своего поступка по горячим следам он говорить отказался, потребовав присутствия адвоката.

В воскресенье в его доме был проведен обыск, после которого полицейские вынесли десять картонных коробок (информация об их содержимом не разглашается). Однако, по сообщению телеканала NHK, в ходе обыска в доме Кимуры были найдены порошковое взрывчатое вещество, трубки и инструменты, которые можно использовать для создания самодельных бомб.

На этом фоне проводящие собственное расследование ведущие японские СМИ уже выяснили, что арестованный после ЧП с премьер-министром Кисидой ранее выражал недовольство избирательной системой Японии, не позволяющей ему выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Сенат — верхнюю палату парламента.

Более того, в июне прошлого года молодой человек даже подал прошение в районный суд города Кобе по рассмотрению вопроса о несоответствии конституции того факта, что он по возрасту не может участвовать в выборах в парламент.

В своем иске против государства он настаивал, что существующая в Японии избирательная система служит преградой для появления политиков из народа и противоречит конституции.

Главными препятствиями для честной политической борьбы он называл систему залогов и возрастной ценз. После того как его иск был отклонен, Рюдзи Кимура подал апелляцию — повторное заседание суда должно было состояться в мае.

Японские СМИ приводят все больше свидетельств того, что арестованный мог руководствоваться политическими мотивами. Так, телеканал NHK сообщает о том, что в его Twitter обнаружились записи, выдающие в нем хранившего молчание непримиримого критика политической системы страны.

«Япония — притворяющееся демократией деспотическое государство»,— пишет Рюдзи Кимура, сообщая, что сам он стремится «к демократическому государству, где любой может стать политиком».

«Возраст кандидата должен быть выше, чем установленный законом возраст совершеннолетия, залог только для того, чтобы выдвинуться кандидатом,— огромная сумма в ¥3 млн (около $25 тыс.— “Ъ”),— это откровенная деспотическая выборная система»,— продолжает он. Кроме того, как следует из записей в Twitter, борец с властями выражает недовольство существующей в Японии политической системой, в которой право на участие в политической деятельности во многих случаях фактически передается по наследству.

Несостоявшийся бомбист обращает внимание на то, что из трех последних премьеров только Ёсихидэ Суга был выходцем из простой семьи и не представлял какую-то политическую династию. «Премьер Кисида тоже политик в третьем поколении, но не могут становиться политиками люди, игнорирующие волю народа»,— резюмирует Рюдзи Кимура.

ЧП в префектуре Вакаяма, которое власти никак не решаются назвать покушением, стало уже вторым за неполный год инцидентом с участием первых лиц. В июле прошлого года во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара смертельное ранение получил экс-премьер Синдзо Абэ. Его убийца 42-летний Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в политика со спины из самодельного оружия.

Притом что бывший морпех Тэцуя Ямагами имел лучшую профессиональную подготовку, чем годящийся ему в младшие братья Рюдзи Кимура, мотивы его покушения не затрагивали политическую систему Японии и касались исключительно истории его семьи, которая, как считал Тэцуя Ямагами, пострадала от действий Синдзо Абэ.

Между тем сразу два случая с ведущими японскими политиками, произошедшие с интервалом в несколько месяцев, уже подтолкнули власти к разработке мер, призванных предотвращать появление террористов-одиночек. По сообщению телеканала NHK, управление полиции Японии намерено усилить контроль над информацией, связанной с изготовлением оружия и взрывчатых веществ. Для решения этой задачи предполагается привлекать искусственный интеллект, который будет анализировать записи в соцсетях, а также материалы в YouTube, которые выглядят токсичными и потенциально несущими опасность.

Сергей Строкань