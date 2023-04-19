Растратил землю и отмыл

Как стало известно «Ъ», Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего главы Всеволожского района Ленинградской области Александра Соболенко и трех его сообщников. Фигуранты обвиняются в незаконном выводе и дальнейшей продаже муниципального земельного участка площадью почти 20 га. Помимо этого, Александру Соболенко СКР инкриминируется незаконное приобретение и хранение боевого револьвера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава администрации Всеволожского района Александр Соболенко

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Бывший глава администрации Всеволожского района Александр Соболенко

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Первый замгенпрокурора Анатолий Разинкин утвердил обвинительное заключение по делу о хищении земельного участка в элитном Всеволожском районе Ленинградской области. Основным фигурантом расследования является экс-глава администрации района Александр Соболенко. Обвинение в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) также предъявлено бывшему главе СНТ «Осинки» Алексею Ференцу, а также заместителям генеральных директоров компании «Юрэнергосервис» Александру Смирнову и ООО «Регион» Анатолию Стурову. Кроме того, им инкриминируется легализация похищенного (ч. 4 ст. 174 УК РФ), а Соболенко — незаконное приобретение и хранение оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Фигуранты, помимо Алексея Ференца, вину не признают.

Как ранее сообщал «Ъ», расследованием этого дела ГСУ СКР занималось три года. Начато же оно было по итогам двух онлайн- приемов главы комитета Александра Бастрыкина, которые он провел в ноябре 2021 года с жителями Ленобласти. Среди прочего жители Всеволожского района пожаловались господину Бастрыкину на махинации с местной землей, а также нежелание сотрудников регионального СУ СКР расследовать эти преступления.

В итоге в областном управлении комитета была проведена кадровая чистка, а все земельные дела из него изъяты и переданы в центральный аппарат СКР. 6 декабря 2021 года бывшего главу района Соболенко, занявшего к этому времени посты гендиректора ООО «Лидер» и замгендиректора ООО «Гудвин», задержали в Санкт-Петербурге и отправили в Москву, где он был арестован Басманным райсудом. Затем были задержаны и остальные фигуранты расследования.

Как следует из материалов дела, в период с 2011 по 2019 год обвиняемые, действовавшие в составе организованной группы, «с целью незаконного обогащения» совершили хищение муниципального земельного участка площадью 19,9 га. Он находится в Белоостровском массиве, где рыночная стоимость сотки земли составляет 1–1,2 млн руб.

Для достижения поставленной цели, как следует из материалов дела, Александр Соболенко, являясь главой района, в период с 12 декабря 2011 года по 20 декабря 2013 года вынес несколько постановлений, которые вывели участок из ведения районной администрации. Земля якобы предназначалась для передачи многодетным семьям, но оказалась у СНТ «Осинки». Впоследствии, с 21 августа 2012 года по 23 декабря 2019 года, Ференц, Смирнов и Стуров, по данным СКР, раздробили участок на более мелкие наделы, оформив их в собственность на своих родственников и подконтрольных им лиц. После этого участки были реализованы по рыночной цене добросовестным приобретателям.

Согласно подсчетам следствия, своими действиями обвиняемые нанесли ущерб на сумму более чем 205 млн руб.

Также из материалов дела следует, что не позднее 31 августа 2019 года Александр Соболенко приобрел боевой револьвер, который затем незаконно хранил у себя дома. Этот револьвер был обнаружен у него при обыске.

Стоит также отметить, что для Александра Соболенко, который возглавлял район Ленобласти с 2007 по 2013 год, это не первое уголовное дело. Так, десять лет назад во время личного приема он напал на пришедших к нему местных жителей, за что был вскоре приговорен к трем годам условно и подал в отставку. Чуть позже его задерживали по подозрению в хулиганстве, но до предъявления обвинения дело не дошло.

Материалы дела о растрате рассмотрит Всеволожский городской суд.

Владислав Трифонов