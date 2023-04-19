Срок определили после смерти

В Новосибирске завершился судебный процесс над основателем похоронного дома «Некрополь» и единственного в стране Музея мировой погребальный культуры Сергеем Якушиным, умершим год назад. По версии следствия, он несколько лет через посредников выплачивал взятки заведующему моргом, а тот, в свою очередь, рекомендовал родственникам умерших для организации похорон фирму «Некрополь». Сергею Якушину назначили пять лет условно, но освободили от наказания в связи со смертью. На судебном разбирательстве настоял сын Сергея Якушина Родион, который хочет восстановить доброе имя отца. По словам Якушина-младшего, он продолжит добиваться оправдания близкого человека.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Заельцовский районный суд Новосибирска рассмотрел уголовное дело известного бизнесмена в сфере ритуальных услуг Сергея Якушина. Расследование началось летом 2019 года, когда правоохранители раскрыли коррупционную схему в новосибирском ритуальном бизнесе. Под следствием оказались основатель похоронного дома «Некрополь» Сергей Якушин и заведующий патологоанатомическим отделением городской клинической больницы №1 Михаил Козяев.

Согласно версии следствия, с февраля 2011-го по июль 2019 года Сергей Якушин передавал через посредника взятки заведующему моргом, а тот со своей стороны рекомендовал родственникам умерших для организации и проведения похорон фирму «Некрополь». За восемь с половиной лет, подсчитали следователи, патологоанатому было выплачено свыше 1,2 млн руб. «Взятки в размере от 500 до 1 000 руб. передавались должност­ному лицу за каждого умершего в больнице пациента, в отношении которого ритуальные услуги были оказаны ООО „Похоронный дом “Некрополь“», — указывается в материалах следствия.

Заведующему моргом Михаилу Козяеву предъявили обвинение в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Он полностью признал вину и, рассчитывая на смягчение приговора, заключил сделку со следствием. Его дело выделили в отдельное производство, слушалось оно в особом упрощенном порядке — без допроса свидетелей, исследования доказательств и их оценки. В мае 2020 года суд приговорил патологоанатома к штрафу 4,5 млн руб. с рассрочкой уплаты на пять лет. В последующем кассационная инстанция снизила размер штрафа до 3,7 млн руб.

По данным силовиков, во время следствия Сергей Якушин скрылся, его объявили в федеральный розыск. Его близкие это опровергали, утверждая, что он находится в одной из больниц по поводу заболевания раком. В ноябре 2021 года тяжело больного предпринимателя задержали в Санкт-Петербурге, конвоировали в Новосибирск и предъявили обвинение в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ, наказание по ней — до 15 лет лишения свободы). По решению суда Сергея Якушина поместили под домашний арест.

В марте 2022 года суд приступил к рассмотрению дела по существу. 4 июля 2022 года в самый разгар судебного следствия Сергея Якушин скончался. Дело могло быть прекращено, но родные обвиняемого ходатайствовали о продолжении слушаний, чтобы добиться оправдательного приговора и посмертной реабилитации.

В среду по делу вынесли приговор. Как рассказала „Ъ-Сибирь“ помощник прокурора Заельцовского района Дарья Нестерова, суд признал Сергея Якушина виновным и назначил ему пять лет условно. От наказания обвиняемого освободили в связи со смертью.

После судебного заседания сын Сергея Якушина Родион заявил журналистам, что обжалует приговор и продолжит борьбу за честное имя отца. Якушин-младший полагает, что у следствия против его отца нет ни одного доказательства, а те, что представлены в деле, могли быть сфальсифицированы. Родион Якушин сказал, что его отец заявлял следователю о готовности пройти проверку на детекторе лжи в связи с выдвинутыми обвинениями, но она так и не была проведена. По словам Родиона Якушина, расследование не вызывало у него доверия, и он считает, что дело должно было быть передано на более высокий уровень. Уголовное преследование отца, говорит Родион Якушин, могли инициировать конкуренты по бизнесу. Назвать их он отказался.

Сергей Якушин родился в 1953 году. Он известен как основатель Новосибирского крематория, ставшего первым частным учреждением подобного профиля в стране, и первого в России Музея мировой погребальной культуры.

Константин Воронов