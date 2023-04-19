Кинотеатры сдвигают показы зарубежных фильмов на фоне выхода фильма «Вызов»

Российские кинотеатры, у которых в прокате можно найти зарубежные блокбастеры под видом «предсеансового обслуживания», временно прекратили показ некоторых из них. Первым на это обратило внимание издание «Бюллетень кинопрокатчика».

Так, в сети «Мираж» еще можно купить билеты на «Братья Супер Марио в кино» на 19 апреля, в то время как приобрести билеты на сеансы после 20 апреля уже нельзя, убедился «Ъ». Это касается и еще одной картины в прокате сети — «Подземелья и драконы: честь среди воров». Нельзя купить билеты и в другой сети — «Киномакс». Там с 20 апреля отменили сеансы фильмов «Шазам! Ярость богов», а также «Человек-муравей и Оса: Квантомания».

Аналогичная ситуация и в сети кинотеатров «Алмаз»: там из репертуара пропали картины «Подземелья и драконы: честь среди воров», те же «Братья Супер Марио в кино», а также «Аватар: Путь воды». Ранее, 18 апреля, отраслевое издание Cinemaplex сообщало, что кинотеатрам поступили рекомендации от прокатной компании фильма «Вызов» — «Централ Партнершип»: не работать с альтернативным контентом в течение трех недель после старта релиза.

О продвижении фильма читайте в материале «"Госуслугам" бросили "Вызов"».

Юлия Юрасова