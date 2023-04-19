Вопрос низких ставок стал вторичным

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе стратегической сессии в правительстве РФ предложил распространить действие льготной ипотеки на вторичное жилье. По мнению главы региона, это позволит увеличить доступность недвижимости для населения. О целесообразности введения льготной ипотеки на вторичную недвижимость ранее заявлял президент РФ Владимир Путин. Эксперты считают, что такая мера позволит увеличить продажи на вторичном рынке и сбалансировать рынок жилья.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты отмечают, что льготная ипотека на вторичное жилье сделает его более доступным

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Эксперты отмечают, что льготная ипотека на вторичное жилье сделает его более доступным

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Действие программы льготной ипотеки целесообразно распространить на вторичный рынок недвижимости. Такое предложение высказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе стратегической сессии по опережающему развитию инфраструктуры в правительстве РФ, которая прошла под председательством премьер-министра Михаила Мишустина.

Алексей Текслер отметил, что такая мера позволит сделать жилье более доступным для граждан. По его словам, сегодня около 70% сделок с недвижимостью совершается на вторичном рынке, где в ипотеку приобретаются 11–12% квартир и частных домов.

«Это сделает жилье более доступным для многих граждан, более гармонично распределит спрос между вторичным и первичным рынками,— подчеркнул губернатор.— В стране действуют беспрецедентные меры государственной поддержки рынка ипотечного кредитования. И мы видим эффект: даже в непростые годы жилищный рынок продолжил развитие».

Программа льготной ипотеки до 1 июля 2024 года действует на покупку квартир в новостройках, строительство частного дома или покупку земельного участка для его строительства. Она доступна для всех граждан РФ старше 18 лет. Заем можно оформить по ставке до 8% годовых, минимальный первоначальный взнос составляет 15%. На льготных условиях можно получить до 12 млн руб. на покупку жилья в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и до 6 млн руб.— в остальных регионах. В случае комбинации ипотечных программ максимальную сумму займа можно увеличить до 30 млн руб. и 15 млн руб. соответственно. При этом процентная ставка в отношении превышающей суммы может быть выше льготной ставки. Помимо самой льготной ипотеки, на покупку жилья действуют такие госпрограммы поддержки ипотечного кредитования, как «Семейная ипотека», «Сельская ипотека», «Дальневосточная ипотека» и ипотека для IT-специалистов.

Вопрос введения льготной ипотеки для покупки подержанного жилья в ходе рабочей встречи в апреле обсуждали президент РФ Владимир Путин и генеральный директор банка «Дом.РФ» (реализует госпрограммы по повышению доступности жилья) Виталий Мутко. Глава государства отметил, что льготы для вторичного рынка могут стимулировать строительную отрасль. Руководитель «Дом.РФ», в свою очередь, подчеркнул, что цены на вторичном рынке остаются «меньше, чем на первичном», потому такой способ приобретения жилья и без господдержки остается «более предпочтительным» для населения.

Эксперты считают идею распространения льготной ипотеки на вторичное жилье целесообразной. По мнению директора «Форума Недвижимость» Игоря Чернядьева, это позволит увеличить продажи подержанных квартир.

«Это абсолютно верное предложение. Сегодня большинство льгот на покупку распространяются на новостройки и не хватает льгот на секторы вторичного жилья. Сейчас покупателям выгоднее брать новое жилье — по программе с господдержкой оно выходит выгоднее, чем подержанное жилье по обычной ипотеке. Введение льгот на покупку вторичной недвижимости может сократить этот перекос и активизирует рынок»,— комментирует Игорь Чернядьев. Оптимальной ставкой по льготной ипотеке для вторичного жилья он считает 5–6% годовых.

Руководитель одного из офисов агентства «Самолет Плюс» в Челябинске Руслан Зубенко отмечает, что введение льготной ипотеки на вторичное жилье сделает его более доступным для покупателей и увеличит спрос на него.

«В то же время повышенный спрос на вторичном рынке может повлечь рост стоимости жилья. Кроме того, доступность “вторички” переманит часть потенциальных покупателей с рынка первичной недвижимости. Однако это может оказать позитивное влияние на рынок недвижимости в целом. Действующая льготная ипотека на новое жилье сохранит баланс спроса»,— рассуждает Руслан Зубенко. По его оценке, несмотря на конкуренцию с первичным рынком, вторичное жилье в регионе остается широко востребованным многими покупателями.

Директор компании Yellowstone development Денис Ни добавляет, что сегодня вторичное жилье в среднем стоит существенно дешевле похожих вариантов на первичном рынке. «Ранее многие брали новое жилье из-за более низких процентных ставок по ипотеке. Если ставки на покупку первичной и вторичной квартиры будут равными, то у потребителя будет выбор. В связи с этим вырастут и продажи вторичного жилья — оно привлекательно еще и тем, что в него можно заехать сразу, не делая ремонт и не закупая мебель»,— поясняет Денис Ни. По его мнению, при введении одинаковых процентных ставок по льготной ипотеке конкуренция между первичным и вторичным рынками усилится.

По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерия Емельянова, введение льготной ипотеки на вторичное жилье решит большое число социальных проблем и принесет пользу экономике.

«Такая ипотека может запустить цепочку обмена квартирами со стороны тех, кто давно хотел, но не мог переехать в другой район, город или в жилье другого размера. При прочих равных условиях людям будет выгоднее брать готовое жилье в заселенном доме, что может ударить по застройщикам. Но в долгосрочном плане стимулирование продаж вторичных квартир даст больше экономических эффектов, чем выделение бюджетных средств застройщикам. В этом можно убедиться на примере европейских стран, где за годы дешевой ипотеки не случилось массовой застройки, зато был основательно реконструирован старый жилой фонд»,— отмечает Валерий Емельянов.

Михаил Бычков