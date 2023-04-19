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Коммерсантъ FM
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Microsoft не рассматривает ликвидацию своих юрлиц в России

Головное юридическое лицо компании Microsoft в России — ООО «Майкрософт Рус» в течение 2022 года уволило почти всех сотрудников и расторгло действовавший договор аренды, следует из пояснений к финансовой отчетности «Майкрософт Рус» за 2022 год (.pdf). Компания, однако, отмечает, что решение о ликвидации структуры не рассматривается, так как «соблюдение правительственных ограничений» в России делает ее долгосрочные планы неопределенными.

«Решение о ликвидации ООО "Майкрософт Рус" на дату утверждения настоящей отчетности (10 марта.— “Ъ”) не рассматривается… Единственный участник ООО "Майкрософт Рус" (американская Microsoft.— “Ъ”) будет продолжать следить за изменениями в существующих ограничениях и принимать решения о деятельности в РФ, исходя из дальнейшего развития ситуации»,— указано в документе. Аналогичные положения прописаны и в бухгалтерской отчетности другого российского юрлица Microsoft — ООО «Майкрософт Девелопмент Центр Рус».

«Майкрософт Рус» в течение 2022 года сократило штат с 376 человек до 2, «Майкрософт Девелопмент Центр Рус» — с 72 человек до 1. В октябре Microsoft расторгла долгосрочный договор аренды офисов в московском бизнес-центре «Крылатские холмы» и заключила краткосрочный договор аренды помещений по тому же адресу.

Microsoft, как и многие другие технологические компании, остановила продажи новых продуктов в России в 2022 году вследствие начала военной операции на Украине. В июне президент компании Брэд Смит сообщил, что компания будет сокращать присутствие в России «до тех пор, пока от него почти ничего и совсем ничего не останется». Microsoft ограничила доступ к загрузкам некоторых своих продуктов для потребителей — в частности, речь идет об инструментах создания установочных образов Windows. При этом российские дистрибуторы решений Microsoft продолжают продавать продление лицензий на уже реализованный в России софт.

О спросе на зарубежные разработки в России — в материале «Ъ» «Группа продленного ПО».

Юрий Литвиненко

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