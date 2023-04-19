Московская сеть «ВкусВилл» открыла первую торговую точку в Армавире

19 апреля в Армавире открылась первая торговая точка столичного сервиса доставки «ВкусВилл». Она находится по ул. Мира, 55. Общая площадь объекта — 207 кв. м. Сообщается, что через несколько дней после открытия в городе заработает сервис бесплатной доставки от «ВкусВилла».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

В настоящее время «ВкусВилл» на Кубани представлен в Сочи, Анапе, Краснодаре, Новороссийске и Геленджике, а также в Сириусе и селе Эстосадок. В крае суммарно насчитывается 15 магазинов, вместе с открывшимся в Армавире, а также два даркстора (в Краснодаре и Сочи).

Впервые «ВкусВилл» появился в Краснодарском крае в феврале 2021 года, открыв первую точку в Сочи и запустив сервис доставки. Сегодня в городе представлено пять магазинов бренда, а также даркстор.

В 2021 году «ВкусВилл» в Краснодарском крае доставил почти 60 тыс. заказов, в 2022 году — 239 тыс. Продукция в торговые точки поставляется из распределительного центра «Ростов», который обслуживает около 40 торговых точек «ВкусВилла» в Краснодарском и Ставропольском крае, а также в Волгоградской и Ростовской областях.

«ВкусВилл» — бренд полезных продуктов для здорового питания, сеть магазинов и сервис бесплатной доставки. Основан в Москве в 2012 году предпринимателем Андреем Кривенко. Ранее работал под брендом «Избенка». По состоянию на апрель 2023 года работают более 1350 магазинов и более 125 дарксторов в 73 городах России.

Василий Хитрых