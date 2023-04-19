Вице-спикер Госдумы Даванков попросил губернаторов продлить майские праздники

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») разослал обращение губернаторам с просьбой сделать 2–5 мая нерабочими днями, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе партии. В этом случае майские праздники продлятся с 1 по 9 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По мнению господина Даванкова, россиянам нужны «по-настоящему длинные выходные», потому что они ощущают симптомы депрессии. Откуда он взял эти данные, депутат не уточнил.

«37% россиян сейчас отмечают у себя симптомы депрессии: рост в 2 раза даже по сравнению с коронавирусным годом, где хорошего было мало. Нужно дать людям нормально отдохнуть»,— считает он.

5 апреля фракция партии «Новые люди» внесла в Госдуму законопроект о «длинных выходных» с 1 по 9 мая. Ввести «длинные выходные» предлагается за счет сокращения новогодних праздников. Владислав Даванков убежден, что «лучше поехать в дополнительные выходные в весенний лес на шашлыки, чем сидеть дома зимой с салатами».

О реакции предпринимателей на инициативу читайте в подборке «Ъ».

Лаура Кеффер