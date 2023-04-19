Жителя Самары осудили на три года условно за мошенничество с деньгами центра занятости Сочи

Октябрьский районный суд Краснодара осудил на три года условно жителя Самары Андрея Богданова. Его признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как следует из приговора, подсудимый, являясь руководителем ООО «Самара-Строй», заключил с Центром занятости населения города Сочи госконтракт на капремонт кровли помещений организации. Стоимость по контракту составила 1,8 млн руб. Деньги перечислили на счета Богданова, но взятые на себя обязательства подсудимый не выполнил.

В судебном заседании он полностью признал вину и раскаялся. При этом он добровольно полностью погасил ущерб, что было подтверждено платежными поручениями. Потерпевшая сторона просила суд назначить Богданову наказание, не связанное с реальным лишением свободы и изоляцией от общества.

Помимо условного срока Богданову назначили испытательный срок два года. Приговор не вступил в законную силу.

Олег Исаев

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