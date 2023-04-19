«Спартак» сошел с пути «Акрона»

Финалистами нижней части сетки play-off Фонбет Кубка России стали «Акрон» и «Краснодар». Клуб первой лиги из Тольятти сотворил очередную сенсацию, обыграв «Спартак» — 2:1. Кубанцы одолели «Крылья Советов» по пенальти — 3:0, после того как основное время закончилось со счетом 2:2. ЦСКА и «Урал» не выявили победителя в первом матче финала верхней сетки — 1:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Акрон» (в красно-черной форме) продолжает свое сенсационное выступление в Кубке России и вслед за финалистом прошлого турнира «Динамо» победил обладателя трофея «Спартак»

Фото: Александр Ступников / ФК «Спартак» «Акрон» (в красно-черной форме) продолжает свое сенсационное выступление в Кубке России и вслед за финалистом прошлого турнира «Динамо» победил обладателя трофея «Спартак»

Фото: Александр Ступников / ФК «Спартак»

Середняк первой лиги «Акрон» прошел фантастический путь в Кубке России, последовательно высадив из турнира трех представителей высшего дивизиона — «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо». И останавливаться не собирался. Тольяттинцы даже нашли формулу успеха — ничья в основное время и победа в серии пенальти. Так они убрали с дороги «Локомотив» и «Динамо». Впрочем, со «Спартаком» все сложилось еще лучше.

У красно-белых были серьезные проблемы с качеством состава, так как по разным причинам отсутствовали семь футболистов основной обоймы, а Георгий Джикия остался в запасе.

А еще «Акрон» имел преимущество своего искусственного поля. И тольяттинцам, принимающим гостей в Жигулевске, действительно удалось нивелировать условное превосходство столичного гранда в классе. Уже в дебюте хозяева могли открыть счет, когда вратарь «Спартака» Александр Максименко сначала спас команду, не позволив забить Антону Килину, а затем грубо ошибся, и Алексису Дуарте пришлось выносить мяч из пустых ворот.

В середине первого тайма москвичи вроде бы получили стопроцентную голевую возможность, после того как Роман Зобнин заработал пенальти. Но вызвавшийся его исполнять Кейта Бальде опять, как и в недавней встрече чемпионата с «Торпедо», сфальшивил, и голкипер Сергей Волков легко разгадал намерения сенегальца. А вот Максименко как-то нервничал, и венесуэльский нападающий «Акрона» Андрес Понсе откровенно простил его за неоправданный выход из ворот. Потом Волков снова записал себе в актив сейв на Бальде, тогда как Понсе исправился за упущенный момент и головой вонзил мяч в сетку, откликнувшись на подачу с правого фланга.

Причем перед перерывом оттуда прилетел и второй гол, который также головой забил 18-летний Никита Салтыков, и вновь при полном попустительстве спартаковских защитников.

Так, уже четвертый московский клуб встал на вылет из Кубка России в противостоянии со скромным, но дерзким «Акроном». Во втором тайме был эпизод, когда Килин зацепил штангу, да и техничный Салтыков по-прежнему периодически кошмарил «Спартак», который, похоже, испытал глубокое потрясение от того, как развивались события в Жигулевске. Красно-белые гораздо больше атаковали, но хозяева вполне уверенно контролировали игру, пока на 77-й минуте Томаш Тавариш не сократил разницу мощным ударом из штрафной площади. В концовке гости уже наглухо заперли «Акрон» на его половине поля и могли отыграться, но тольяттинцы буквально ложились костьми и преподнесли очередную звонкую сенсацию, победив 2:1 и добравшись до финала нижней сетки play-off.

Дальше «Акрон» померится силами с «Краснодаром». Кубанцы принимали «Крылья Советов» на правах фаворитов, потому как в последнее время они выглядели весьма убедительно и результативно, а в Кубке выбили из борьбы «Ахмат» с «Ростовом». Самарцы тоже не уберегли свои ворота, когда Эдуард Сперцян зарядил под перекладину.

Правда, после этого хозяева сбавили обороты, однако гостей очень подвел Амар Рахманович, нарвавшийся на удаление за две совсем необязательные желтые карточки.

Тем не менее «Крылья» проявили кубковый характер и в меньшинстве не теряли надежды на спасение, причем они пропустили второй мяч, который отправил в сетку Джон Кордоба с передачи Кристиана Рамиреса. Но Дмитрий Цыпченко и Илья Гапонов на последних минутах сделали, казалось бы, невозможное и сравняли счет — 2:2, доведя дело до серии пенальти. А вот там с самарцами произошло необъяснимое, и они запороли три 11-метровых подряд, тогда как краснодарцы были точны и взяли верх — 3:0.

ЦСКА и «Урал» только в прошлую субботу встречались в рамках 23-го тура чемпионата страны. Тогда армейцы выиграли — 2:1, после чего команды переехали из Екатеринбурга в Москву и продолжили свой футбольный «разговор». Матч проходил под диктовку подопечных Владимира Федотова, но вратарь гостей Илья Помазун сохранил нули на табло до перерыва, отразив несколько опасных ударов. А во втором тайме «Урал» разыграл симпатичную комбинацию и повел — 1:0. Голкипер хозяев Игорь Акинфеев потащил сложный мяч от Андрея Егорычева, но с добиванием от Эрика Бикфалви уже не справился. На помощь москвичам пришел VAR, среагировавший на падение Антона Заболотного в чужой штрафной. Хесус Медина реализовал пенальти, а Игорь Дивеев едва не принес ЦСКА волевую победу. Встреча завершилась вничью — 1:1, и теперь все решится 3 мая на Урале.

Александр Ильин