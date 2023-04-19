На Кубани за сутки выявили 154 случая COVID-19

За последние сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 154 новых случая коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

В Краснодаре выявили 55 случаев, в Сочи — 35. По пять заболевших обнаружили в Новороссийске и Апшеронском районе, по четыре — в Каневском, Красноармейском, Туапсинском и Усть-Лабинском районах. Еще по три зараженных зарегистрировали в Анапе, Армавире, Лабинском, Павловском и Тимашевском районах, по два — в Геленджике, Абинском, Крымском, Курганинском, Северском, Славянском, Тихорецком районах. По одному случаю выявили в Брюховецком, Гулькевичском, Динском, Ейском, Кавказском, Мостовском, Староминском, Успенском и Щербиновском районах.

На амбулаторном лечении находятся 747 человек, в стационарах — 188. Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 360 475 случаев коронавируса. Из них с выздоровлением выписали 348 356 человек, скончались — 11 184 пациента.

Татьяна Ручкина

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